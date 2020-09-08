常自備士巴拿調校倒後鏡 有車長憂被針對 昨日不敢帶

料響號為提醒 質疑見豬嘴就「做佢」

駕駛970線的車長向本報表示，不少車長會自備士巴拿，如站頭有亦可借用，用以扭動巴士兩側倒後鏡的六角螺絲、調校角度，「朝早第一轉車，休息後第二轉，中間會換車，每人坐姿不同，要調校鏡的角度」。

另一新巴車長說，夜更司機收工前要駕車回廠以洗車，洗車機刷洗巴士時會弄歪兩側倒後鏡，洗完要重新調校角度，因此要用到士巴拿。他說平時會自備手板般大的士巴拿，但發生前日事件後感到擔憂，不敢帶返工，「我𠵱家好驚、好淆底，覺得好難做，工作需要都『砌』（指控）得入，我點知佢（警方）會唔會針對我哋」。

對於被捕車長響號，有認識被捕車長的巴士司機認為響號是提醒作用，防止意外發生，不相信他會故意挑釁警方，不感到他平日言行激進，「可能警察見佢戴住個『豬嘴』（面罩）就做佢，粉紅色搶眼，又同之前啲細路（示威者）一樣」。