車長袋有士巴拿 警指涉藏武 工會指工作常備「拘捕無理」 司機按章工作表不滿

新巴車長保釋 下月報到

該新巴司機昨乘搭的士離開油麻地警署，未有回應提問。警方表示，涉事司機已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

新巴：沒禁止或規定自備士巴拿

新巴發言人表示，涉事司機於2013年3月入職，2015年6月起轉兼職，經常有上班；知悉他昨午離開警署，並成功聯絡他，稍後向他了解事件詳情；又稱沒有禁止或規定司機上班時自備士巴拿調校倒後鏡。

警方周日在facebook直播事件，當日下午4時許，涉事970號新巴在中線被警方截停，指控司機在駕駛期間無故響號，「嚴重影響警員工作，亦有可能挑動在場人士情緒」。警方昨再稱，該37歲男司機駕駛巴士沿彌敦道行駛，其間懷疑曾快速行駛，一度非常貼近路旁正在執勤的警員，危及警員安全，西九龍總區交通部人員到場調查後，拘捕該名涉嫌危險駕駛司機，司機被帶返警署後，警員在其袋內檢獲一個士巴拿，他同時涉嫌藏有攻擊性武器。

工會促取錄影黑盒釐清事實

fb專頁「巴士台」前晚表示，一眾新巴司機因不滿警方以危險駕駛拘捕涉事司機，即日起發動按章工作。新巴職工會昨亦在fb表示，事發後已聯絡律師及區議員協助，涉事車長暫時保釋；工會並提醒各司機以「最高安全規格」使用道路，安全有序地駕駛。

城巴職工會理事長許漢傑及新巴職工會理事長林錦標均表示，知悉昨日起有司機自發參與按章工作以表不滿。林錦標稱，若車長按章工作，車速將跟隨時速最高50公里要求，並以安全速度停站。

林錦標說，涉事司機當時看到大批警員在馬路，故響號提醒警員避開。林又指不少司機均自備手掌般大的士巴拿，用作調校倒後鏡，批評警方以藏有攻擊性武器拘捕涉事司機不合理；而涉事巴士有黑盒、閉路電視等裝置，認為應盡快取出有關錄影、錄音及黑盒數據，以釐清事實。

大狀：未經審判假定無罪

警直播旁述指控司機不公

大律師黃宇逸表示，警方當日在fb直播事件期間，加入旁述指控涉事司機「影響警員工作、挑動情緒」。他指出，香港採無罪推定原則，任何人未經法庭審判前均假定為無罪，但警方作為有利害關係的執法者，卻經公眾平台發表對涉事人批判的言論，不但令涉事人聲譽受損，亦已令他蒙受公審，做法不公正。

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