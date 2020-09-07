「涉去年傷人案」 國安警拘手機店東 大狀：他罪執法觀感差

3C維修工作室於facebook稱，前日下午約3時，東主於店舖工作期間，有數名便衣警員持法庭搜查令到場稱拘捕，及後趕走店內客人並鎖上大門。約15分鐘後，東主被黑布蒙頭帶走，其間他多次稱「我無做錯事，唔使戴頭套」，有警員回應「等我哋調教你咪好」。東主其後被帶到青衣寓所搜查，其間被鎖上手銬，律師及議員在場陪同。位於旺角好景商業中心的3C維修工作室昨未有營業，門外貼有告示，稱門市即日起休息至本周三，着取機顧客到facebook查詢。

警方回覆查詢稱，警務處國家安全處人員經深入調查後，前日於旺角拘捕一名29歲本地男子，涉嫌與一宗在去年12月發生的串謀有意圖傷人案有關，被捕人已被扣留調查。

大狀:似國安法難拘 另罪拉人

港區國安法在6月30日晚上生效，不具追溯力，訂明的罪行只適用於法律實施後的行為。現時國安處人員就去年發生的案件執法，執業大律師吳宗鑾認為，予人觀感不理想，「好似係無得以國安法拘捕，就搵個理由做嘢」。但吳指出，國安處調查對象有可能干犯其他罪行，而串謀有意圖傷人案沒時效性；因人員非以港區國安法拘捕，難評論是否濫捕。

店東去年撐罷市 曾涉發警資料被捕

翻查資料，去年反修例衝突期間，3C維修工作室公開表態參加罷市，東主賴先生去年7月遭警方指涉嫌分享一名黃姓警員個人資料，涉嫌「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」被捕。

（港區國安法）