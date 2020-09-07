國安處執法權大 被質疑查非國安法案件

人權監察：權力限制何在？

港區國安法第3條提及，香港行政、立法、司法機關應根據國安法及「其他有關法律規定」有效防範、制止和懲治危害國家安全罪行。除了快必案，旺角手機維修店「3C維修工作室」東主前日亦遭國安處人員以「串謀而有意圖傷人」拘捕（詳刊A3）。

港區國安法第43條提及，辦理危害國家安全案件時，可經特首批准竊聽等；《實施細則》內容包括，特殊情况下，助理處長級或以上警員可授權人員毋須手令進入有關地方蒐證等。

葉寬柔指出，國安處有額外權力，包括調查可保密、竊聽毋須向法庭申請手令，目前國安處將國家安全事宜與政治活動扣連，變相其管轄權可伸延至所有政治人物、公民社會及人權團體，「國安處會處理所有與政治相關案件」。她形容此舉「非常恐怖」，質疑其權力限制何在。

湯家驊：分裂國家門檻高 改控罪可理解

行會成員、資深大律師湯家驊則稱類似現象常見，舉例警方本身調查謀殺案、最終以誤殺罪名拘捕。他稱國安法下檢控「分裂國家」門檻甚高，警方取得律政司意見後改控《刑事罪行條例》亦可以理解；並稱國安法下竊聽與現行條例相等，分別只在於前者由特首、後者是法官批准，但制衡亦一樣，「看不到有何不同」。

（港區國安法）