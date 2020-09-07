曾德成「六七」被控煽動判囚 稱港英逼害違人權

翻查兩條例內容，兩者均須經律政司長書面同意，才可檢控。「煽動文字」罪首次定罪最高判囚兩年、罰款5000元（見表）。

96年增導致暴力條文 至今未生效

回歸前立法局曾於1996年修訂《刑事罪行條例》，當年的大律師公會、律師會及香港記者協會均支持刪除煽動罪，稱違反《公民權利和政治權利國際公約》下的基本權利，其後當局建議加入「意圖導致暴力」、「製造擾亂公安或公眾騷亂」，為法例加入限制條款。時任法律界議員吳靄儀曾撰文稱，修正獲通過並由前港督彭定康簽署，惟回歸後特區政府一直不予生效。

多年未用 陳文敏：昔為遏中共宣傳

煽動罪多年未用，港大法律學院公法講座教授陳文敏稱，條例當年是用以限制共產黨在港宣傳，「當年拉（民政事務局前局長）曾德成就是用此條例」，形容事件諷刺。

六七暴動期間，曾德成因在課室派傳單、掛布條反對港英「奴化教育」，被控「派發煽動性傳單」，判囚兩年，他2014年曾反問記者「犯了什麼罪呢？何犯罪之有呢？」前年接受《信報》專訪時則稱，控罪是殖民管治違反人權的逼害，稱現時無此罪，「《基本法》下有言論自由、表達自由，何來派發煽動性傳單？」

涉同罪保釋 鄭麗琼：案暫無進展

鄭麗琼早前亦因涉轉發有警員資料的帖文，涉觸犯「煽動意圖罪」被捕，獲准以1萬元保釋、須定期向警方報到。鄭麗琼昨接受本報查詢時稱，案件現時未有進展，又稱被捕後「小心咗係有」，亦「少了分享警暴信息」。

（港區國安法）