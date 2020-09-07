譚多宗控罪在身 街站罵警責官

快必其他控罪包括兩項公眾地方擾亂秩序、舉行未經批准集結、煽惑他人參與未經批准集結、拒絕聽從警方指示，以及一項普通襲擊，涉腳踢「大波Man」石房有。

快必昨早被警方國安處人員拘捕。國安處高級警司李桂華稱他涉於今年6月底至8月期間，以防疫講座為名的街站中，發表引起憎惡和藐視政府的言論，使用字眼引起民間不滿。翻查譚得志fb專頁的直播影片，他擺街站時不時帶領群眾高叫「光復香港，時代革命」口號，又於街站中批評政府防疫工作。

斥當局防疫差喊「光時」 途人和應

譚得志今年6月中起，不時於觀塘、藍田、黃大仙等地區發起「抗疫講座」，其間除派發口罩、酒精搓手液等防疫物資，亦會發表有關時政的言論，例如6月「抗疫健康講座會」的副題為「國安法利多於弊？」；7月因其時未延遲立法會選舉，主要為選舉街站；8月的「抗疫3.0健康講座」向街坊宣揚不要支持健康碼和全民檢疫，又要求負責防疫工作的特首林鄭月娥及食物及衛生局長陳肇始下台（見表）。

譚擺「抗疫講座」街站期間，不時高呼「光復香港，時代革命」、「黑警死全家」等口號，有市民和應。其中多次街站均有警方到場，8月29日警方更舉紫旗警告。從直播片段可見，他多次向警員稱健康講座可獲豁免於限聚令，反問警員執法根據。

（港區國安法）