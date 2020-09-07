國安處拘譚得志 指煽動憎惡政府 涉29次街站言論 陳文敏：削香港表達自由

有網民發起昨午在九龍區遊行。昨早10時許，譚得志在大埔居所遭警方國安處人員上門拘捕，其後被帶往大埔警署。翻看譚得志facebook專頁直播影片，他近日擺街站期間，不時帶領群眾高叫「光復香港，時代革命」口號，亦有於街站質疑政府防疫工作。譚於1月17日「天下制裁」流水式集會當日，因高呼「解散警隊，刻不容緩」等口號，上月中已被警方以傳票方式控以煽動罪，同涉及《刑事罪行條例》第10條，今次則由國安處人員作拘捕。

原循煽動分裂國家調查

警徵詢律政司後改用刑事罪行條例

警方國家安全處高級警司李桂華昨稱，譚得志於6月底至8月間，29次於九龍擺街站持大聲公向市民發表言論、經社交平台發放，李稱其文字宣傳引起憎惡藐視政府、字眼引起民間不滿，徵詢律政司意見後，認為最適合以「發表煽動文字」拘捕。被問到具體哪些文字涉違法，李稱「好難每一句講番出來」，着記者參考譚得志社交平台資訊。

指條文易以言入罪 陳：批評政府難有禮

陳文敏表示，在言論自由的社會，政府應受市民監察、批評，煽動罪條文嚴苛，若寬鬆地解釋「藐視」、「憎恨」政府，可嚴重限制言論自由，「不能期待所有市民有很大怨氣時，批評政府都會很有禮貌、彬彬有禮」，若只發表言論而無行動亦構成刑事罪行，會很大程度削弱香港的言論自由。陳文敏說，過往普通法亦會要求有「鼓吹暴力」元素，才可構成煽動罪行，認為法庭亦可以此解釋，舉例要呼籲市民拿起武器才構成罪行，以收窄罪行範圍，否則會容易以言入罪。

人民力量主席陳志全昨往大埔警署後稱，警方檢走譚擺街站期間的衣物、派發的口罩，他質疑，譚得志開設健康講座，自然會批評政府不封關、全民檢測成效成疑，「是否所有批評政府的街站、言論，都涉觸犯煽動罪？」

人權監察：聯國早指煽動罪不符人權

湯家驊：喊「黑警死全家」或構成憎恨

人權監察發言人葉寬柔稱煽動罪罪行古老，多次被聯合國批評不符人權，「因為基本上是以言入罪」。她稱即使警方最終無法律行動，亦會造成嚴重寒蟬效應；她以中西區區議會主席鄭麗琼被捕一案為例，警方先拘捕但不控告，意味毋須面對法庭以法律原則裁定煽動罪是否有效，警察便可自行決定如何使用條例。

行會成員、資深大律師湯家驊表示，言論自由有界線，《公民權利和政治權利國際公約》第20條列明，如涉煽動國家、種族仇恨，構成歧視、暴力，法律應該禁止；又稱許多國家都有仇恨罪。他認為煽動罪可參照藐視法庭罪，後者要引起廣泛對法庭的不滿、敵視，料煽動罪亦要引起社會對政府的廣泛憎恨才屬犯罪。被問到如何界定「憎恨」與「批評政府」，湯家驊稱，不認為批評政府做錯、高呼「林鄭下台」便構成憎恨，但「黑警死全家」等字句可能涉憎恨。

本報曾向警方查詢，譚得志發表哪些文字屬「煽動文字」，警方回覆稱「不會透露個別案件的調查細節」。律政司發言人口頭表示，政府內部溝通一般不對外公開。

明報記者

（港區國安法）

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