個案：獨力湊智障子縱累 六旬母：佢健康已好開心

已輪候院舍9年 現全天候照料

張太兒子26歲，已輪候中度智障人士宿舍9年，張太慨嘆，「社工話排院舍起碼要十幾年」。她慶幸兒子至少輪候到日間中心服務，畢業後可以每天到中心「過日子」，「（喺日間中心）比起喺學校退化咗，中心始終人手少啲，學嘅嘢都少啲，講嘢呀表達能力都差咗」，她有時嘗試教兒子一些日常生活的事物，惟他不太接收得到。

今年初疫情襲來，已屆六旬的張太要全天候照顧兒子，「去邊度、買餸都要拖住佢，湊到湊唔掂，我咁嘅身體年紀，好吃力」，她形容兒子自理能力頗差，「食飯有時要餵，佢瞓覺好差，冲涼又要幫，爸爸（丈夫）返工，得我一個睇住。佢又唔知點解要戴口罩，出街成日扯開口罩，去醫院都唔肯戴」。兒子今年初起關節腫痛，並致高燒，經常要出入醫院，令張太百上加斤，但她對兒子不離不棄，「只要佢識食識瞓、身體健康，我就已經好開心、好安慰」。

明報記者 黃詩雅