輪院舍等逾12年 離校現銜接真空期 社工：搬回家環境變易生摩擦

香港弱智人士家長聯會毅行者社區教育中心主任陳燁表示，由於院舍輪候時間達10多年，智障者離開特殊學校後，院舍服務未必能做到無縫銜接，有家長為照顧子女而辭工，為家庭造成經濟壓力；智障者由學校宿舍搬回家居住亦要適應，因而會有情緒，容易與照顧者有摩擦。她指出，不少母親的身形和體力與成年智障子女有距離，照顧上會吃力，雙方一旦有衝突，母親容易受傷。

張超雄：疫下「困獸鬥」倡增探訪

陳燁續說，疫情下日間中心暫停服務，暫託服務亦停收會員，「平時家長『吊頸都有得唞氣』，𠵱家係無止境『疫監』」。她指出，現時的智障人士服務以中心形式為主，大部分服務受疫情影響，她擔心疫情不知何時結束，建議政府增加上門支援的服務，支援智障者及照顧者。

立法會議員張超雄解釋，就讀特殊學校的智障者一般在18歲畢業，最遲可酌情延至19歲畢業，其後要每年申請，最多可延至21歲離校；而智障者15歲起便可開始申請成人弱智人士服務，一般中度智障者宿舍需排期10多年。他說，疫情下智障者與照顧者如同「困獸鬥」，葵涌邨昨晨的倫常慘案中，涉案母親除了要照顧中度智障的長子，一對子女亦因疫情留家上課，要由母親照顧，他認為，政府在疫情期間忽略了這些高危家庭，建議服務單位主動提供協助，例如增加探訪，或檢視中心的個案，主動詢問不同家庭的需要。

社署：續為家長提供輔導支援

社署回應稱，有提供各類社區支援服務予殘疾人士及其家人或照顧者，包括殘疾人士地區支援中心、家長／親屬資源中心、嚴重殘疾人士日間照顧服務及家居照顧服務、日間和住宿暫顧等。去年3月至今年3月期間，殘疾人士家長╱親屬資源中心由原本6間增至19間；3月起增加300個嚴重殘疾人士家居照顧服務名額，並將服務逐步擴展至中度嚴重殘疾人士。社署又指殘疾人士地區支援中心及家長／親屬資源中心等，在疫情期間繼續為其家長／照顧者提供個案輔導及個人支援活動。