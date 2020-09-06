滿21歲須搬離特殊學校 回家4日 母疑不堪照顧壓力 勒斃智障子

3小時後叫醒丈夫 13歲次子報警

無家暴紀錄 非社署個案

現場消息指警方正調查母親是在睡房或客廳行兇，並正等待毒理化驗，以調查死者生前有否被餵食較重劑量藥物，亦會調查男戶主事前是否知情。葵青警區助理指揮官（刑事）林志源表示，涉事家庭無家暴紀錄，疑兇亦無相關精神病紀錄。社署回應稱，涉事家庭並非該署跟進個案，社署社工已接觸有關家庭，就需要提供情緒支援及兒童福利等支援及協助。

涉膠枱布綁繩勒頸 後割脈圖自殺

昨凌晨3時許，葵涌邨映葵樓一個低層單位一名13歲男童報案，稱21歲黃姓胞兄不省人事，救護員到場證實他已死亡，死者頸上有勒痕。警方到場調查，拘捕死者46歲陳姓母親，她手部受傷，懷疑曾企圖自殺被送院治理，案件列謀殺及企圖自殺。大批探員上門調查，並在案發現場檢獲膠枱布，懷疑母親用以勒斃兒子。死者死因有待驗屍確定，其遺體昨早10時許由仵工移走。

據了解，涉事家庭一家五口，父親任職的士司機，母親為主婦，育有21歲長子以及一對13歲龍鳳胎子女。死者黃發麟有中度智障，一直居於黃竹坑東華三院徐展堂學校宿舍，間中回家居住；至今年他因屆離開特殊學校宿舍之齡，於8月31日搬回葵涌邨映葵樓家中，由母親照顧。

案發前叫次子到父房同睡

案發為映葵樓1樓一個兩房單位，父母睡主人房，3名子女睡另一房，平日長子如回家，會和次子睡在碌架牀，幼女則睡在同房另一張牀；碌架牀底可拉出子母牀，母親間中會睡在子母牀照顧長子。案發當晚，母親曾叫次子到主人房與父親同睡。死者生前每晚睡前均要服藥，使其鎮靜及入睡。

昨日凌晨零時前後，疑母親趁家中各人熟睡，以膠枱布綁成繩勒死長子，再以搪瓷刀割自己手腕，據悉傷勢較輕，僅小量流血。至凌晨3時她走進主人房，叫醒丈夫並說「大仔走咗喇」，丈夫走出廳驚見兒子倒臥地上，着次子報警。救護員到場證實長子當場死亡。

母被捕送院一度昏迷 疑曾服藥

消息指曾透露「壓力爆煲」

探員到場調查，發現現場家居整齊，沒掙扎痕迹，46歲母親涉嫌謀殺被捕，送仁濟醫院治理，據悉她送院後一度昏迷，警方懷疑她曾服藥。現場消息指疑兇曾向丈夫透露照顧子女「壓力爆煲」及感到辛苦。

居於對面單位的鄰居周先生稱對事件感到愕然，指涉事家庭居於上址約兩年，關係良好，長子間中回家居住，需要人餵食；其母親平時只會責罵子女，不會責打，形容她很用心照顧家庭。葵青區議員梁錦威稱接觸到涉事單位男戶主，他現時情緒低落，希望事件低調處理，一對龍鳳胎子女較早前被帶走，男戶主稍後將接回子女。

鄰居稱愕然：疑兇用心照顧家庭

東華三院回應稱，該院徐展堂學校得悉有一名畢業學生在家中離世，感到極為難過和悲痛，警方正調查，不宜評論；學校已即時啟動「危機處理小組」，並由教師、社工、輔導人員及該院的教育心理學家即時為學生、學校及宿舍職員提供輔導，協助他們疏導情緒。該院將按涉事家庭需要提供一切可能的援助。

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