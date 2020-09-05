按摩師無戴手套按腳 業界稱視乎客人要求

復業首日預約六成滿

客稱停業多時「困太耐」

尖東東方水匯桑拿昨早約11時已有約10名顧客，全部都有戴上口罩。有顧客三人行到場，按摩院亦為他們加上透明膠板分隔。顧客蘇先生表示，過去每周會到按摩院兩次，但按摩院停業一個半月，已「困了實在太耐」，故一得悉按摩院復業就立即預約到場，認為職員有防疫裝備，環境亦衛生，故不太擔心會在按摩期間染疫。

負責人稱花10多萬購防疫品

東方水匯桑拿負責人簡小姐表示，按摩師為客人服務時會戴上口罩及面罩，更會穿上保護衣及戴手套。她說，為滿足防疫要求，購入200至300塊隔板，而保護衣等裝備亦難買，總共花了10多萬元搜購物資，復業前用萬多元全場消毒兩次。她說，昨日預約約有六成滿，雖未有爆場，但認為已較停業下白交租金及人工要好，憂慮再爆發第四波疫情，故會做好衛生措施。

記者於場內發現，有按摩員為客人做腳底按摩時無戴手套，不符業界指引。簡小姐解釋，由於客人投訴「用塊膠摸我」不舒服，故按摩師向她請示後，決定做好手部清潔後，赤手為客人服務。

按摩業總會主席周鎮宇說，昨日按摩院均相對熱鬧，相信是顧客們都太久沒有按摩。他表示，不少按摩師都「手停口停」，能重開可讓他們有工作，按摩院亦可盡量「止血」。總會雖建議同業盡量戴上手套為客人服務，但知道有客人認為戴上手套按摩並不舒適，認為手套並非規定戴上，只是讓客人安心，故可因應客人需要而不採取相關措施。

食衛局無回應須否戴手套

食衛局回覆表示，按《預防及控制疾病規例》（第599F章）發出的指示，按摩院所有員工須一直佩戴防護裝備如口罩及面罩等，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月。至於手套是否法例要求佩戴，食衛局未有正面回應，僅稱基於新冠病毒主要經由飛沫或接觸傳播，因此訂明口罩及面罩為防護裝備例子，建議業界按服務性質及個別情况加強衛生及感染措施。

（疫情第三波）