食肆促再放寬限聚 張竹君憂市民「覺得出街食好安全」

昨日是星期五，旺角不少食肆門外都大排長龍。串燒放題店「串grill」門外有數個人排隊，負責人周先生說餐廳有30多個座位，每張桌子都很大，可坐7人，「二人一枱」措施下餐廳剩下不少空位未能接待客人。餐廳本身營業時間是下午5時至凌晨2時，現在晚市兩個用餐時段分別為下午5時至7時及7時至9時，每個時段都只能招待10多人，就算延長至10時，周先生表示也未能接待多一轉客人。

稱生意無起色 促准4人一枱

同樣是放題形式的「火水爐冰室火鍋」營運經理洪先生則表示，「火鍋就是要圍爐吃的」，就算延長晚市時間，也未能重新吸引一家或朋友聚餐的客源，「一家三口來，總唔可以有個單丁坐」，認為起碼要放寬至4人一枱，生意才會有起色。洪先生又表示，餐廳昨日有市民4人相約，無奈要分開兩桌坐。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，堂食時間延長1小時在科學上未必可以算得上是長或短，但若將晚市時間放寬得太長，「市民可能覺得出街食好安全，多了市民出街、多了社交」。至於何時可重開酒吧等處所，張說除了公共衛生，政府會有其他考慮。

（疫情第三波）