消委接旅業倒閉投訴 按年增86倍 遭追租逾600萬元 健身中心Goji Studios黃埔店停業

涉健身中心投訴按年增3.5倍

消委會今年1至7月接獲1361宗涉及店舖倒閉的投訴，整體較去年同期減少305宗，但涉及旅遊的投訴大增，由去年12宗增至1052宗，增加逾86倍；涉及美容服務的投訴有88宗，較去年同期的36宗增加近1.5倍；涉及康樂、健身中心的投訴則有28宗，較去年同期的6宗增加逾3.5倍。

健身中心昨日起可有條件復業，Goji Studios前晚在facebook貼出通告，稱被政府勒令停業3個多月，黃埔分店業主不曾減租或提供任何支持，目前仍與業主溝通，在達成共識前會先暫停營業。記者昨到黃埔店觀察，門外貼出通告，着顧客有需要可致電尖沙嘴分店，店舖後門則有業主貼出的告示，要求收回店舖。

Goji Studios：停業多月無減租

記者按業主的告示翻查法庭文件，發現業主和記黃埔旗下公司Mossburn Investment limited於8月27日入稟法庭，追討由5月起每月租金110萬元以及管理費、冷氣費等共逾600萬元的欠款，要求付清由今年9月起至約滿前的租金及雜費。

夫妻花逾3萬購會籍 料難退款

黃埔居民周小姐去年以1.7萬元購入3年會籍，尚有兩年到期，丈夫也以1.2萬元購買另一計劃的會籍3年。她昨日原本想在居所樓下做運動，對於要改到旺角或尖沙嘴感不便，又稱不同分店的服務不同，但預計要求退錢成功機會微，無奈下會繼續到其他分店運動。

Goji Studios的旺角及尖沙嘴分店亦於今年2月分別被業主入稟追討租金。Goji Studios回覆本報表示，已與尖沙嘴分店業主達成共識，沒有租務問題；至於黃埔分店，被勒令停業期間收入不足以支付租金，會繼續爭取與黃埔分店業主達成共識，以及在區內物色其他合適場地。

業界稱兩月內逾10健身中心結業

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，7月至今最少有10間健身中心結業，他稱，自今年1月爆發疫情後，健身中心先後停業共3個月，但仍需支付租金等開支，他說願意減租的業主不多，有健身中心甚至被加租。

明報記者

（疫情第三波）