第二期保就業暫接12萬僱主申請

保就業計劃秘書處至今已公布約15萬名領取工資補貼的僱主資料，秘書處表示，約1.86萬名僱主不獲批補貼；計劃至今批出449億元，為計劃原來預算810億元的55%。

首期批出449億 佔預算55%

昨日公布的新一批僱主名單不乏非牟利機構，其中新界鄉議局獲補貼26.6萬元，承諾受薪僱員23人，即每人每月3800多元；九龍樂善堂獲批320萬元，承諾受薪僱員165人，即每人每月6400多元；浸信會亦獲批72.3萬元，承諾受薪僱員33人，即每人每月7300多元。

截至9月3日，保就業計劃秘書處收到634宗舉報，主要涉及無理減少員工人數、辭退員工、減薪、疑似公司倒閉等，至今向勞工處轉介112宗個案。另外，截至昨日下午6時，保就業計劃第二期申請接獲逾12.1萬僱主及約1.3萬名自僱人士申請，當中約94%僱主為第一期成功申請者。

（疫情第三波）