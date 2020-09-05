向國際疫苗機制交意向書 港府：目標明年有

另向藥廠索資料 未交代詳情

港府已參與由全球疫苗免疫聯盟（Gavi）、流行病預防創新聯盟（CEPI）及世界衛生組織牽頭的新冠疫苗保障機制，以作為向兩成香港市民提供疫苗的安全網。

美國政府表明因有世衛參與而不會加入上述機制，被問會否影響本港疫苗供應，陳肇始昨重申香港採雙管齊下方式，除參與上述機制，並預留足夠資源採購，亦與個別供應商採購，工作正全速進行。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，衛生署現已聯絡藥廠索取更多疫苗資料，相信屆時可作購買決定，現未有疫苗第三階段測試數據，9月內下決定訂購都不算遲，「如出了第三期測試數據就遲了」。

另外，曾於3月確診的任職資訊科技行業33歲男子，康復後歐遊返港被揭「二次感染」。港大微生物學系講座教授袁國勇前日稱，該男子首次病發後10天，中和抗體水平為1：40，第二次染病、在機場檢測時，抗體水平低於1：10，是無法量度水平，然後入院8天後回升到逾1：320。他稱該患者在首次染疫百多日後，失去抗體保護，故感染歐洲另一種病毒，該病毒有24個基因排序密碼不同。

袁國勇：疫苗或要打兩針

袁續稱，該男子第二次感染時病徵很輕，但血中有炎症反應，入院後中和抗體回升，證明病人免疫反應好。他認為此情况反映未來要打兩針疫苗，因一針保護很快消失。

（疫情第三波）