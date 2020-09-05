民建聯倡教局籲教員普檢 教協：不應施壓

教聯：需否匯報學校 校本處理

民建聯稱，近日收到不少家長希望學校教職員能以身作則，於復課前參與自願檢測，避免出現學校群體感染；他們同時呼籲家長及6歲以上學生也踴躍參與。

教聯會主席黃錦良稱，自願普及檢測計劃是好事，呼籲教師盡量參與。至於教師參與後要否向學校匯報，他認為可按校本處理，但強調毋須上報教育局。他自己有呼籲同事參與並向他通報，但學校不是強迫，而是希望令復課後安排更靈活應變。被問到知道教師參與否對學校管理有何分別？他稱，有參與的話可讓家長知道校園環境安全。

馮偉華表示，暫未聽到學校要求教師做檢測，教協不會呼籲教師在開學前做任何形式的病毒檢測，相信高危群組會做檢測。他稱，過往數月學校極謹慎做防疫措施，無爆發個案，對政府普及檢測效用抱「大問號」。

教育界議員葉建源早前在立法會內會關注，政府會否要求學校「報數」，政務司長張建宗當時強調，此是自願計劃，不追求數字。

（疫情第三波）