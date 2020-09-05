教局新指引 有密切接觸者停面授兩天 學校現確診 停課14天全校檢測

未提全港停課標準

教育局5月中向學校發復課安排指引，列出校內出現確診個案及密切接觸者時的應對建議，但沒訂明各情况停課日數。而7月初多間學校出現新冠病毒確診者的密切接觸者，各校應對措施不一，有學校停課14天，亦有學校由家長決定是否讓子女上課。

教育局昨就恢復面授課堂發新指引，訂明若衛生防護中心證實，學校有教職員或學生確診或初步確診，中心會主動聯絡相關學校，一般建議學校須暫停面授課堂及活動14日，中心亦會按需要為全校學生及學校人員做病毒測試。

指引稱，若學校在上課時間內接獲通知有人確診或初步確診，在等候衛生防護中心指示期間，學校可先安排與確診者有密切接觸的教職員及學生隔離，並清潔消毒有關課室。學校可在安全情况下及通知家長後，安排學生放學。

與染疫者同廈 不算接觸者

倘學校有密切接觸者，局方建議學校可暫停面授課堂及校內活動一兩天，安排學生轉為網上學習，並消毒清潔校園，「一般而言學校在清潔及消毒校園後可恢復面授課及校內活動」。如學校有其他接觸者（即與密切接觸者有密切接觸的人），他們將接受醫學監察，若無症狀，可繼續回校，但須遵守所有健康建議，包括每天探熱及觀察病徵。指引提到，如果教職員或學生與確診者居住同一大廈，他們不屬於「接觸者」。

更新校巴防疫措施

昨日發出的指引亦更新有關校巴及保母車的防疫措施，當校巴、保母車司機及隨車人員證實為確診或初步確診者，或被衛生防護中心界定為密切接觸者，切勿上班，並須立即通知學校。不過，指引沒提及同車的學生需否檢測病毒或暫停到校上課，亦沒指出在什麼情况需全港停課。

資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，新指引比上一份進步、具體，列出更多情景下學校的應對措施，但他說疫情一直變化，局方指引難以涵蓋所有情景，建議學校若遇上疫情相關突發情况，「最穩陣」是參考指引做法，同時徵詢教育局及衛生防護中心意見。

張勇邦說，新指引針對處理個別學校出現感染的情况，而早前慈雲山有多宗確診個案，「整個東九龍都驚」，若本港再有類似情况，他認為當局或需商討停課地區範圍有多廣闊。

梁子超：倘多源頭爆疫需全停

呼吸系統專科醫生梁子超表示，指引建議學校有密切接觸者時停課一至兩日，因要等待該密切接觸者的病毒檢測結果，若結果為陰性，而密切接觸者亦沒病徵，其傳播病毒風險極低。他又說，學校是跨家庭接觸的重要地點，倘本港在下一波疫情有多源頭的社區爆發，為截斷跨家庭的病毒傳播，當局仍要考慮全港停課，以免疫情廣泛爆發。

明報記者

（疫情第三波）