旺角維景一層4人染疫 20人檢疫全幢驗毒

本港至昨日累計有4850宗新冠病毒確診及1宗疑似個案，昨增12宗個案中，5宗屬輸入，5宗源頭不明，2宗與早前個案有關，另有少於10宗初步確診。旺角維景酒店疫情再擴大，除了住同樓層、互不認識的70歲退休老翁（第4827宗）和驗屍時才確診的87歲老翁（第4829宗），衛生防護中心昨公布再多兩人染疫，包括與87歲老翁同房的女性家人（第4846宗），以及一宗初步確診。

該酒店現有4宗個案涉3間房，3房住客互不認識。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，擔心酒店內有傳播鏈，已將同層所有住客和職員列為密切接觸者，全部要檢疫，並會向全幢酒店的人派樣本瓶。

有否同層住客已搬

張竹君：會跟進

被問爆疫樓層有無住客已搬走，張竹君說會跟進。本報昨多次致電旺角維景酒店總機，沒人接聽。昨傍晚約6時，有人帶了大袋樣本瓶入該酒店，至晚上約9時30分，有戴口罩、穿著保護衣、頭套和鞋套的人獲安排上旅遊巴，其後再有小孩隨成人上車。至今凌晨零時許，再有約20名男女由酒店步出，由兩名身穿保護衣人員帶領登上門外旅遊巴，部分拖着行李篋。據悉，車輛前往竹篙灣檢疫中心。

近期有另外3名確診者報稱住旺角維景酒店，酒店內的海港酒家7月亦曾爆疫，群組有15人確診。張竹君日前稱，早前報稱住旺角維景酒店的患者住在不同樓層，相信近日在同一層發現的多宗確診與早前個案無關。

專家料搭電梯傳染

暫社區爆發風險小

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，旺角維景酒店情况或與SARS時的京華國際酒店（現九龍維景酒店）相似，估計是先有住客在社區感染，再有其他住客在搭升降機等情况接觸到帶病毒者而染疫，亦不排除環境污染。他說，現只有一層有多宗個案，只安排該層住客檢疫亦合理，若驗出多層都有住客確診，或要整幢酒店封閉。他又說，現爆疫樓層確診數目不算多，相信造成社區大爆發風險不大。

昨有5宗源頭不明個案，除了普及社區檢測找到的4宗個案，另有一宗涉44歲男子（第4845宗），是九龍圓方「3hreesixty」超市的文書職員，平日不接觸顧客。

確診孕婦剖腹產

嬰檢測陰性

早前有懷孕39周的孕婦確診，醫管局昨表示她已剖腹生產，嬰兒檢測呈陰性，母嬰現於屯門醫院留醫，情况穩定。

（疫情第三波）