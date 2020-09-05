採樣人員指保護衣「非醫療用」 政府：規格符衛署標準

許樹昌：看不到分別 料夠保護

有紅磡區採樣中心職員向本報提供採樣中心保護衣照片，顯示保護衣印有「Non Medical Use」及簡體字「非醫療用」字眼。多間傳媒在不同的採樣中心亦發現類似情况。

政府發言人昨晚回覆稱，物流署採購的保護袍主要用於保護用者免受感染，而非作外科手術之用。該署曾就採樣人員所用保護袍的規格徵詢衛生署，衛生署稱保護袍須在液體阻隔性能方面符合AAMI PB 70標準，檢測中心獲發保護袍均符合此標準。 衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問及事件時說，不了解詳情。

本身是沙田源禾路體育館檢測中心組長的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，不了解醫療用和非醫療用保護衣的區別，但他看不到採樣中心的保護衣和醫院病房用的保護衣有分別，採樣中心的保護衣亦防水，且採樣人員還有N95口罩、眼罩等裝備，相信即使接觸到帶病毒者，都有足夠保護。

此外，檢測中心採樣產生的廢物如何處理惹關注，公務員事務局長聶德權昨說，醫療廢物在法律上有很清晰的定義，檢測中心的廢物屬於家居廢物。他稱已改善處理，檢測中心的廢物會集合，透過承辦商收集並送到處理的地方，避免廢物在中心以外地方暴露，並會監察落實情况。

（疫情第三波）