化驗量不及採樣量一半 陳肇始：問題已解

確診比例低 陳：好現象

全民檢測至昨第4天，至晚上8時，約95.3萬人網上預約參與檢測，約為人口12.7%。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午公布共有8宗確診，4宗屬新症，表示計劃未完難說確診比例，但認為確診比例低是好事，代表社區上沒有很大傳播。陳肇始昨說，「找得少是好現象，如不去找就不知是多或少」，稱數據有助掌握疫情。

呼吸系統科醫生梁子超分析，全民檢測每驗約3萬至6萬樣本發現一個新症，較港府早前預期約5000分之一（0.02%）低，反映社區傳播不特別嚴重，如防控做得好，可在數周內將新確診「清零」。中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，籌備全民檢測時每日有3位數確診，現時疫情緩和，故實際找到的數字和當初預計有落差。

拒交代開支

聶德權：計劃進行中

普及社區檢測病毒化驗成本由中央政府負責，公務員事務局長聶德權昨說設立採樣中心、醫護和行政支援人員薪酬、物流、物資等則由港府負責，但「具體開支這刻不能告訴你，因計劃進行中，計劃完成後數字較準確」。被問到為何政府推行一項計劃前未有預算成本，聶德權解釋需要短時間內起動這大規模行動並作各方面安排，具體開支難此刻提供。

陳肇始說「成本效益不單看找到多少陽性、用了多少錢、用多少錢找一個個案」，重申從公共衛生角度這項檢測重要且「必定有意義」。聶德權亦稱計劃成效要從多角度考慮，不能單講開支，如疫情中個人、企業、整個社會都承受很大成本，有社區檢測計劃盡早結束疫情也是市民期望。

（疫情第三波）