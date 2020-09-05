再檢兩確診 「全民驗」延長4天 揭防護中心追蹤漏 張竹君：找到隱形傳播鏈

一個案8月發低燒腹瀉 無求醫

本港昨增12宗確診，7宗本地個案中，4宗經全民檢測驗出，全部於9月1日取樣。除了前日已公布的63歲男病人和22歲女病人昨正式確診，亦有一名居於佐敦的67歲退休婦確診，她於8月18至22日曾發低燒和腹瀉，但無求醫，經全民檢測驗出；另一46歲居於粉嶺華心邨華勉樓的家庭主婦在粉嶺和興體育館採樣，翌日（2日）與丈夫同發燒，丈夫當日去同一檢測中心採樣。

張竹君表示，追查後發現，該主婦的丈夫初步確診，他在大圍交通城大廈做保安，曾與早前確診、在同廈做汽車維修的61歲男子接觸10多分鐘，保安有戴口罩，但汽車維修員無，不排除因此感染，可能要看基因分析，將追查管理公司有否員工要檢疫，亦會在大廈派樣本瓶。

至於當初為何沒追蹤到保安員，張竹君認同這是經全民檢測找到的隱形傳播鏈，稱汽車維修員8月30日發病，流行病學調查界定其傳染期在8月26日之後，但二人在8月24日接觸，維修員無特別提及有關接觸史，她認同較早時間也可能造成傳播。

張促有病徵者勿參與全民驗

對於有病人曾有病徵、無求醫，但參與全民檢測，張竹君重申不鼓勵有高風險接觸史、特別是有病徵者參與全民檢測，應求醫檢驗。

4宗經全民檢測找到的新症有3宗病毒量低（CT值高於30），呼吸系統科醫生梁子超估計3名病人或已有抗體，預期驗9萬至10多萬個樣本，才找到一個傳染期的個案。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，即使找到的病人已沒傳播性，仍可助衛生署追蹤密切接觸者，因接觸者或仍於傳播期。

梁子超倡接觸者追蹤期擴一兩日

許樹昌：靠病人供資料遺忘難免

至於確診者接觸史追蹤沒找到上述保安員，梁子超表示，新冠病毒在病人無病徵下也可傳染，而且不同病人的情况差異很大，在香港整體個案減少時，當局可檢討日後追蹤密切接觸者時，擴闊追蹤期多一兩日，「做多一步」。許樹昌則說，個案追蹤主要靠病人提供資料，難免有遺忘。

聶：預約出席率逾90% 叩門者增

19間少人中心如期停運

公務員事務局長聶德權昨表示，全港141個檢測中心雖已加大名額，昨仍有54個中心額滿，當中27個更是到9月7日（周一）所有時段爆滿，而預約者出席率高於90%，近日多了市民無預約下到場採樣，檢視首3日經驗和數據，決定延長18區共122間檢測中心的服務4日，至下周五（11日），市民今日起可網上預約新增4日的檢測時段。他續說，如計劃延至下周五後仍然有需要，可再延長計劃至整體不超過14日。

聶德權表示，部分中心可能因地點問題使用量不高，有19間中心會於9月7日後停止運作，包括香港公園體育館、鰂魚涌體育館、黃竹坑體育館等。

明報記者

（疫情第三波）

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