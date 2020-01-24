貿發局：近聖誕有購物慾 書商料生意跌半 12月書展暫140展商 往年1/4

第31屆書屆將延至12月16至22日，一連7天在灣仔會展舉行。周啟良稱，8月曾向展商做問卷調查，400多個回覆中，過半數期望今年底前復辦。周說12月是今年底前唯一可行的展期，又稱屆時有聖誕節及假期，市民有購物慾，適合舉行書展。往年約有600家書商參加書展，不乏海外及國內展商，周說目前有逾140個展商參展，部分展商申請加大面積，截止報名期為9月7日。

彭志銘：經濟差12月無長假 人流料少兩成

周啟良說，由於疫情反覆，現階段未確定12月的書展可否如期舉行，當局將於展期前一個月（11月16日），以及開幕前一周（12月9日），參考專家及衛生防護中心意見做最後評估及決定，冀減少展商進場可能引致的額外開支。

「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘預料，因12月沒有長假，加上本港經濟下行，市民消費力減弱，料與往年7月書展比較，人流最少減兩成，而書商生意額較往年跌三至四成。對於貿發局將於展前一個月及一周作最後評估及決定，彭認為書商屬被動一方，「若開幕前一天爆疫要停都無辦法」。

一周前定奪如期否 書商：可省運費

天地圖書業務發展經理陳志全亦預期12月書展人流及銷情不及暑期，估計書商生意額最少減一半，「大家沒有預計聖誕於書展消費」。他又認為，若疫情嚴重，貿發局早一個星期決定停辦，可省卻書商運輸及裝修費。

政府今日起放寬部分社交距離措施，食衛局長陳肇始昨接受港台節目《千禧年代》訪問稱，社區仍有隱形傳播鏈及源頭不明個案，現階段未有條件放寬堂食人數，她又說若然疫情穩定，會考慮重開更多的運動場所。

明報記者

（疫情第三波）