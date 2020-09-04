疫市失業開支增 雙職母噩夢纏身

育有兩名子女的陳太本來有一份月入3萬元的文職工作，但6月被公司遣散，家庭收入減半。她說子女一同在家上課，新學年添置電腦、課本等花去1萬元，家中水電費亦大增。雖然暫不用靠親友接濟，但她失業後已無法給父母家用。

調查：27％雙職母經濟就業感困擾

過去兩個月陳太一直求職，但無回音，她說壓力大得不停發噩夢，夢見面試、求職失敗。而由於失業，「保就業」計劃對她而言毫無幫助。

職工盟零售、商業及成衣業總工會6至7月用網上問卷訪問268名母親，約67%為雙職母親。雙職母親受訪者中，27%表示受個人經濟及就業困擾。約四成受訪母親感困擾而出現健康問題，但當中僅6.8%就醫。

促設失業津貼 保就業直予僱員

該會總幹事張麗霞解釋，受訪者面對失業或減薪，求診一次也構成經濟壓力，她們亦擔心求醫時會感染新冠病毒。張麗霞促請政府設立失業津貼，而新一輪保就業計劃不應與僱員強積金戶口掛鈎，津貼亦應直接發放予僱員。

（疫情第三波）