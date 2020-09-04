建築師倡禁「黑廁」擴光井助防疫

升降機大堂多屬緊密空間 倡增通風窗

建築師學會前會長林雲峰指出，升降機大堂多人聚集，容易傳播病毒，惟不少大廈升降機大堂都是緊密空間，既黑又不通風，建議設計時加入通風窗，並與物業管理人員溝通，盡量把窗戶打開。他說，市民在屋內亦應盡量開窗，若怕其他座數住戶有人確診，開啟面向街道的窗戶應最穩妥。惟他稱因噪音問題，面向街道窗戶多被設計為梗窗，無法打開，認為要與環保署商討，平衡需求。

林續稱，《建築物條例》要求住宅樓宇光井闊度為1.5米，但條例早於1960年代制定，當時樓宇僅約10層，現時住宅動輒30至40層，光井就會顯得狹窄，亦不利樓宇的風流向。

指建築例60年代制定 不符現狀

建築師蕭國健亦稱，現時條例下容許住宅有「黑廁」，廁渠並非外露，而是裝在大樓建築內，維修會有問題，亦對廁所通風有大影響，認為應禁止「黑廁」。

要增加光井空間及取締黑廁，對發展商利益會有影響，本身是建築師的華懋集團行政總裁蔡宏興認為發展商有社會責任，而市場力量亦相當大，他稱如「明廁」單位較早賣出，或社會對樓宇通風有一定關注，發展商亦會因而改變。

建築師學會9月24日將舉行理事選舉，任期兩年。蔡宏興將與兩年輕建築師蕭國健及潘浩倫參選，蔡將競逐會長，對手為建築師學會內地事務副主席譚國治；蕭國健則競逐副會長，與資深建築師張廣揚和現任秘書長、房屋署高級建築師梁喜蓮，三人競逐兩席。潘浩倫將與現任財務長許允恒爭任秘書長一席，他期望當選後以專業人士身分多為社會議題提議。

（疫情第三波）