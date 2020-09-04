擅取診所門外樣本箱 老翁稱遮雨涉偷被捕

將軍澳醫院發言人稱，昨午收到寶寧路普通科門診診所遺失深喉唾液樣本收集箱的報告。診所職員翻查閉路電視紀錄，發現收集箱昨午約1時被一名男子取去，診所報警求助。職員其後致電一名於上述時間取藥後離開診所的年長病人，病人承認擅自取去收集箱，並棄置在厚德邨停車場。警方於晚上7時許尋回收集箱並交回診所，相信13個樣本未有遺失，但亦有待診所再檢查。

據悉一名常到診所求診的82歲姓周老翁，昨午取藥離開診所時發現下雨，隨手在門外拾起載有13個深喉唾液樣本的收集箱遮雨。

將軍澳醫院致歉 安排重交樣本

將軍澳醫院發言人稱，診所將個別致電昨在收集箱交回深喉唾液樣本的市民，重新提交唾液樣本，並呼籲昨曾到該處遞交樣本的市民，可致電2191 1083聯絡診所查詢有關安排。由於樣本包內存有個人資料，診所會將事件呈報個人資料私隱專員公署。有關診所會檢視樣本收集箱的保安安排，並就事件引致市民不便致歉。

（疫情第三波）