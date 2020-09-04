港購疫苗未明朗 梁卓偉：令人擔心

港府參與新冠疫苗保障機制（COVAX Facility）採購疫苗，COVAX由全球疫苗免疫聯盟（Gavi）、流行病預防創新聯盟（CEPI）及世界衛生組織牽頭。梁卓偉表示，COVAX原定8月底付款及訂購，惟目前延長至9月中，認為目前的發展「令人更加擔心」。

八成人口疫苗靠與疫苗廠簽協議

盼港府公布細節安民心

梁又表示，COVAX只提供兩成人口的疫苗，其餘八成劑量要靠政府與疫苗廠達成雙邊協議，期望港府盡快公布有關協議是否成功簽訂。他說如港府要採購到副作用少、效用強的疫苗則要「加把勁」，因全球已爭了幾個月，期望香港能與其他發達地區「看齊」，於明年上半年有疫苗供應，但他對這方面感擔心。他說外國會公布與哪間藥廠簽訂協議，預計會有多少疫苗何時可供應，以及接種的先後次序等，希望港府公布細節令市民安心。

他補充，受地緣政治影響，尤其目前世界上關係比較緊張，會否售予港府、夠不夠疫苗、是否容許出口、價格是否公平，而第三期臨牀測試能否順利完成等，亦是不明朗因素。屆時應否購買更多疫苗，例如原本需要1500萬劑，增加購買至2500萬劑，會否構成「浪費」等考慮，但他形容似買保險一樣，「無人買人壽保險是希望claim到」。

衛署：已與不同藥廠談疫苗採購

衛生署長陳漢儀表示，衛生署數日前已與COVAX Facility簽署確認意向，表示港府有意採購疫苗，該署亦聯絡不同藥廠，研究透過不同機制與藥廠洽談採購疫苗。

政府函中央 盼內地疫苗面世援港

食物及衛生局發言人表示，政府採取「雙管齊下」的策略採購疫苗，一方面參與COVAX Facility，同時會與個別疫苗製造商簽訂預先採購協議以尋求額外供應。選擇疫苗時會基於科學實證及臨牀數據，就疫苗種類或品牌的具體看法仍需探討。此外，政府已去信中央政府提出請求，盼內地疫苗面世時能支持香港。

（疫情第三波）