石硤尾獨居婦家中倒斃 驗屍證染疫 生前腳腫求醫未知死因 死後確診9日3宗

昨8確診4源頭不明 梨木樹宿舍再增1宗

本港累計有4838宗確診和一宗疑似個案，昨日新增8宗確診中，包括一宗印度船員輸入個案，兩宗與家庭相關個案，而匡智梨木樹宿舍再有1名照顧員確診。其餘4宗為源頭不明個案，包括一名居於秀茂坪南邨秀旺樓的66歲男子，他與妻子在油麻地新填地街賣中藥，平日除了工作，也會去油麻地街市，有時會在舖頭煮食。

另一名無源頭患者為居於愛民邨信民樓的74歲女子，她與家人同住，已退休，除覆診外多數在家，沒有特別的行蹤。另一名62歲女子，居於黃大仙竹園南邨貴園樓，平日會到母親位於大角嘴頌賢花園的寓所，亦會到竹園邨街市、鳳凰新邨富城酒家 。

生前到深水埗飲茶 食環仵工有穿保護衣

4宗源頭不明個案中，包括一名已離世的63歲婦人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人生前獨居石硤尾邨22座，她家人因未能致電聯絡，報警揭發她倒斃家中。遺體送往公眾殮房，病理學醫生驗屍時抽取肺部組織驗出她感染新冠病毒。

張竹君表示，病人8月28日因腳腫看過私家醫生，當時發現血壓偏高，獲轉介至急症室，但她最終未有前往。據親屬提供的資料，死者生前會到深水埗的茶樓飲茶。張表示，負責檢走屍體的食環署人員到死者家中時有穿保護衣，但當時到過死者家中的警員，曾接觸死者家中物品，可能會被視為密切接觸者。

醫生倡增門診部派樽 鼓勵長者接受測試

呼吸系統專科醫生梁子超表示，這名病人可能從社區感染病毒，相信潛伏期、發病都經過一段時間。他說，不知道病人生前實際病徵，而她腳腫、血壓高，或與長期病患有關，暫未能排除其死亡與新冠病毒有關，有待死因報告。不過，他指出新冠病毒病徵不明顯、無特殊性，長者尤其是有長期病患的，較容易忽略。他建議政府在全民檢測過後，要設立恆常檢測機制，「盡早發現，將火撲熄」，擴大醫院門診部派樽數量，認為這能鼓勵長者接受測試。

6警曾往死者住處 列密切接觸者檢疫

警方表示，深水埗分區於8月29日曾派員到石硤尾邨處理一宗屍體發現案，案中63歲女子死亡。警方於9月2日晚接獲衛生防護中心通知死者確認為新冠病毒患者。6名負責案件的警員執行職務期間一直戴口罩及穿著合適保護裝備，惟因曾接觸死者，被列為密切接觸者，正接受檢疫。

明報記者

（疫情第三波）