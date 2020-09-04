梁卓偉：檢測成本效益須全面看

【明報專訊】港大醫學院推算本港現有140條新型冠狀病毒的隱形傳播鏈，被問大費周章推行全民自願參與的普及社區檢測以外，有無其他方法更符合成本效益，港大醫學院長梁卓偉認為，看成本效益要全盤看，可分直接醫療、間接醫療和社會成本。他以停課為例，貧窮家庭學生或因電腦及家居環境等因素，導致學習進度落後，停課愈久，製造愈多社會不公現象。
林健鋒：效益視乎對經濟帶來幫助
梁卓偉表示，抗疫措施涉及保就業等補貼，但有一些是「無數計」，認為要全盤看成本效益，不是只計加開多少張醫管局病牀，每一張、每一晚成本多少等。他說停課不單令學童學業進度緩慢，亦會加劇社會不公，他稱貧窮家庭學生受制於電腦、上網設施及家居環境等，網上學習進度遠遠不及平日課堂所學，形容每一個措施都有其成本。
對於普及社區檢測暫只驗出6宗陽性個案，當中4宗是已確診個案，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒認為，「只是一個開始」，能找出隱性患者，證明檢測計劃有用。他認為檢測計劃的成本效益，不止視乎驗出多少陽性個案，而是計劃對於本港經濟復蘇帶來的幫助。他冀檢測計劃幫助本港盡快截斷傳播鏈，盡快重開關口並令經濟復蘇，呼籲更多市民參加。
梁籲院舍院友員工每周驗
此外，梁卓偉建議每周為安老院舍院友及員工檢測，而的士、巴士司機及零售業員工亦屬高危群組，應恆常測試。他稱目前PCR病毒測試貴，若有「便宜10至20倍」、但靈敏度不及PCR高的檢測方法，他反問可否以頻繁測試彌補靈敏度較低的缺點，並稱長遠而言是可行及可負擔的另一選項。