梁卓偉：檢測成本效益須全面看

林健鋒：效益視乎對經濟帶來幫助

梁卓偉表示，抗疫措施涉及保就業等補貼，但有一些是「無數計」，認為要全盤看成本效益，不是只計加開多少張醫管局病牀，每一張、每一晚成本多少等。他說停課不單令學童學業進度緩慢，亦會加劇社會不公，他稱貧窮家庭學生受制於電腦、上網設施及家居環境等，網上學習進度遠遠不及平日課堂所學，形容每一個措施都有其成本。

對於普及社區檢測暫只驗出6宗陽性個案，當中4宗是已確診個案，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒認為，「只是一個開始」，能找出隱性患者，證明檢測計劃有用。他認為檢測計劃的成本效益，不止視乎驗出多少陽性個案，而是計劃對於本港經濟復蘇帶來的幫助。他冀檢測計劃幫助本港盡快截斷傳播鏈，盡快重開關口並令經濟復蘇，呼籲更多市民參加。

梁籲院舍院友員工每周驗

此外，梁卓偉建議每周為安老院舍院友及員工檢測，而的士、巴士司機及零售業員工亦屬高危群組，應恆常測試。他稱目前PCR病毒測試貴，若有「便宜10至20倍」、但靈敏度不及PCR高的檢測方法，他反問可否以頻繁測試彌補靈敏度較低的缺點，並稱長遠而言是可行及可負擔的另一選項。

（疫情第三波）