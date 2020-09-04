拆局：下次應否再做？ 專家促評估全民檢測效益

該專家相信，中央助港檢驗出於好意，香港應善用資源，下次應在爆疫的小區集中檢測，抑或再全民檢測、何時去做，應好好汲取今次經驗再決定。曾有專家在第三波初期倡議在東九龍檢測，他認為當時值得做，只是沒檢測能力，現有中央支援，應朝此方向處理。

曾浩輝：驗百萬人可準確評估疫情

此外，該專家說，今次疫症靠市民及衛生部門控制着疫情，政策卻出事，「先是無封關，第三波有豁免，（如有）第四波又是什麼呢？政策要好好檢討，否則出事又要市民承受」。

衛生防護中心前總監曾浩輝認為，若最終有100萬人檢測，已能很準確評估全港疫情，有助加快切斷傳播鏈。他認為成本效益要將社會經濟效益考慮在內，若全民檢測後可盡快重啟經濟，所帶來效益「數字好驚人」。

普及社區檢測的檢測人員、試劑等費用由中央負責，港府負責採樣、物流運送、宣傳等。對於港府所耗公帑，公務員事務局稱要在計劃完成後才可提供。

明報記者

（疫情第三波）