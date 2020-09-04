已驗樣本量遠遜「火眼」標榜效率 衛署：磨合需時

華昇稱可日驗30萬 昨6小時驗1萬

9月1日中午1時與女兒到秀茂坪社區會堂採樣的張女士表示，翌晨11時許收到港府短信指她和女兒的檢測結果均呈陰性，認為檢測「好有速度」。

不過，未必所有接受檢測者都像張女士可在24小時內收到結果，政府發言人表示，截至昨晚8時共有47萬人已採樣，約13.8個樣本完成檢測；陳漢儀昨在疫情記者會稱，截至昨午2時驗了12.8萬個樣本，即由昨午2時至昨晚8時，6小時共驗1萬個樣本，負責檢測的華昇診斷中心曾稱每日最多可驗30萬個樣本。

內地再派員200來港 累計420人

內地昨派出第三批核酸檢測支援隊抵港，約200人，來自廣西及福建，連同早前抵港的內地檢測人員，目前有近420名內地支援隊人員在港工作。

陳漢儀說，全民檢測運作初期需時磨合，在計劃首日檢測中心和化驗所處理的名額都比較少，希望過了頭一兩日，檢測數目會提升，且內地加派人員來港協助檢測，亦能提高檢測量，但她未有正面回應是否語言、運輸等問題導致檢測速度不如預期。她又說，化驗所樣本對儲存有嚴謹要求，包括溫度控制等，若未及即時檢測已收集的樣本，都應不會影響樣本品質。

屏山天水圍體育館採樣中心組長劉少懷表示，化驗所每日中午及晚上完成檢測後，都會派車隊到檢測中心收集樣本，由於採樣中心沒雪櫃，不會將樣本留在採樣中心過夜，他估計可能是因為最初收集到的樣本比較少，檢測量才較低。

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，計劃開初速度較慢是正常的，因為機器、人手、運輸等要「暖身」，「鐵達尼號因為開得太快搞出事，不可以如此快的」，相信檢驗中心有經驗，會慢慢做到一日30多萬個樣本。

衛生防護中心前總監曾浩輝認為，化驗所收到大量樣本，需時處理亦正常，且參與檢測的市民無病徵、並非高危群組，「無需要3個鐘就知道結果」，認為兩至三日內有結果已很快。

（疫情第三波）