6宗陽性 13萬樣本揭兩新症 金冬雁料每宗成本百萬計 袁國勇：找到好過找不到

普及社區檢測至昨採樣3日，至昨晚8時累計驗了13.81萬個樣本。至昨午經衛生署覆核確診的兩宗新增確診包括一名63歲男子，他平日會去多個街市。另一名無業的22歲女子居屯門，有時會到觀塘順利紀律部隊宿舍朋友的住所。兩患者前晚驗出初步陽性後已送院，被問會否擔心將「假陽性」患者送院，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，因人數少，他們會到獨立病房。

4陽性為已確診者 不隔離送院

至於4宗舊個案，張竹君說，4人想知自己情况，或應僱主要求檢測，他們8月出院時有抗體，現病毒數值（CT Value）約27至36，屬二次感染的機率很低，不會送院或隔離。

梁卓偉：全港700萬人驗

可揭具傳染性400人

港大醫學院根據病毒學及流行病學數據，推算12.8萬個樣本中，約有8.5個樣本呈陽性，院長梁卓偉認為，其推算與港府昨公布6宗陽性個案脗合；用同一方式推算如全港745萬人檢測，會有494宗陽性，當中280人具傳染性，礙於病毒測試敏感度、樣本病毒量等因素，連同沒驗出陽性個案，估計實際約400人有傳染性。據第一、第二波疫情計算，約35%患者會衍生第二代，推算若全港接受測試，會找到140名會產生二代傳播的患者。被問上述推算有否考慮康復者再驗出陽性、估算數字需否打折扣，梁稱不清楚昨日6宗陽性個案，若要區分是殘餘病毒還是二次感染，建議驗中和抗體及分析基因排序。

若以找到兩宗新個案計，截至昨午，全民檢測陽性比例約為0.0016%。特首林鄭月娥8月初介紹該計劃時，稱特定群組檢測的陽性比例約0.04%，預計全民檢測陽性比例會減半至約0.02%，全港750萬人中應有1500名隱形患者。

金：高峰過，效低屬預期內

袁：少少患者足令防疫失敗

金冬雁認為，全民檢測成效低是預期內，因現已過了疫情高峰，且不是所有人參與檢測，參與的亦不知道有多少假陰性，而即使染疫，亦可能因潛伏期等因素未必驗到。他又擔心全民檢測會給公眾假希望，以為驗出陰性就可放鬆防疫。他說，現時市面上做一次檢測收費以千元計算，假設今次一個檢測成本100元，若100萬人檢測就需1億元，至今驗13萬人只找出兩宗新個案，即使最終每10萬人找到兩宗個案，已相當於找出1宗個案成本高達500萬元。

不過，袁國勇認為不要看重找到多少個案，80萬人中可能只有20個患者，對邊境及防疫措施是否放鬆有影響，「捉到佢出嚟好過捉唔到」。他以韓國為例，「一個可搞到成間咖啡店20幾人」，「少少（患者）都可令整個防疫失敗」，加上本港防疫措施已放鬆，故今次檢測值得推行。

暫80宗資料疑被盜用 涉警員藝人

另外，全民檢測至昨日共接到143宗個案指個人資料被他人用於登記預約，其中80宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，已交警方處理。據了解，當中包括警員及藝人的個人資料。

明報記者

（疫情第三波）

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