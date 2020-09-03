改宜家誠品圖片扮己舖 15人涉騙資助被捕

政府發言人稱，審批申請時會全面審視申請人提交的資料及文件，以決定申請人是否合資格；秘書處亦會抽查已批個案，將個別懷疑涉及詐騙的個案轉介警方。有關拘捕全由秘書處發現後轉介警方，證明審批工作有效。

7月初警方偵破首宗涉及政府「防疫抗疫基金」的詐騙案並拘捕兩人，其後再接獲基金秘書處報案，懷疑有人提交虛假文件，訛稱業務有實體營運，案件針對「零售業資助計劃」及「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」。警方經調查後，過去一周拘捕13男2女，介乎31至61歲，涉嫌欺詐及企圖欺詐，涉及47宗資助申請共387萬元，其中兩名被捕人曾提交3宗申請並獲批約24萬元資助，該戶口及款項已被凍結。行動中警方檢獲電腦、手機、簡陋的招牌、懷疑偽造文件等。

招牌放他人舖 拍照申基金

商業罪案調查科總督察何銳娟稱，騙徒手法主要分為5類，其中包括從網上下載或拍攝他人店舖圖片，「P圖」修改店舖名稱，或加入聲稱售賣的產品。有騙徒利用誠品書店及宜家家居內拍攝的照片「P圖」加上自己招牌申請資助；另有人在網上下載本港洋酒行及泰國手表店圖片，「P圖」修改店舖名後提交申請。

其中32歲報稱商人的柯姓男子涉以協助他人申請資助為名，騙取他人業務及公司資料，之後將自己店舖招牌放入他人店舖拍照，再利用上述資料以自己公司名義申請資助，涉及合共5宗申請圖騙取45萬元。警方亦發現有騙徒將印有公司招牌的A4紙放在住宅單位外，當作是零售生意地點，亦有人在單位門外擺放印有公司名的易拉架。

保安涉訛開17美甲店騙187萬

其他手法包括於計劃公布後，有人主動向商業登記處申請登記新業務，或為舊有業務開設多間分店，同時提供虛假文件及資料，聲稱該業務或分店於計劃開始前已營運。其中一名48歲、報稱保安唐姓被捕男子，涉於4月下旬同時提交17間美甲店商業登記，訛稱每間分店各有5名職員，意圖騙取187萬元資助。另有人因生意或業務性質未能申請資助，而向商業登記署申請更改業務性質以符合申請資格。

警方亦發現，有申請人為騙取更多資助，提交虛假強積金付款結算書，聲稱業務有聘請5名或以上員工，以滿足申請每間分店10萬元的美容業資助要求，但相關業務從未實際營運，亦從沒聘請有關員工。一名報稱商人的31歲李姓女子，涉利用家人及過去租住物業的電費單等偽造地址證明，並提交虛假強積金付款結算書，以申請一項零售業及8項美容業資助，圖騙取88萬元。另亦有人利用自己租用或持有單位，分租予不同公司作多項申請，其中一個5人詐騙團伙把一個單位分租予9間店舖申請資助，租金單據將單位命名為不同單位號碼，訛稱為獨立單位以滿足資助條件。

（疫情第三波）