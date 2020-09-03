購假日本口罩 物流署遭騙億元 拘供應商運輸公司董事

物流署今年3月以直接購買方式向涉事本地供應商購入3200萬個口罩，該供應商已分批將3200萬個口罩送達物流署，並已收取9775萬元貨款，涉事口罩目前全部在物流署庫存，未分發給任何部門使用。

未分發部門 稱抽驗質量無問題

據採購合約，口罩產地來源為日本，並需符合ASTM第二級別。物流署稱，批出該採購合約前曾收到供應商提供產品規格測試報告、產品資料及生產商信件等文件，亦已確認測試報告真確，抽樣檢驗貨品時無發現質量問題。

物流署其後得知合約中的3200萬個口罩與採購合約內容不符，並非全數來自日本，隨即停止發放餘下應付貨款，轉介海關跟進。署方稱已撤銷該採購合約，並會向供應商追討損失及賠償。

涉違商品例 署方稱追討賠償

海關昨公布，已就事件拘捕涉案貿易公司一名39歲男董事及運輸公司一名47歲女董事，兩人正保釋候查，不排除更多人被捕。海關亦已安排涉案口罩樣本送交化驗所做菌落總數安全測試。

《蘋果日報》上周五報道，本地供應商「柏迪環球有限公司」疑將中國製的非醫療用口罩換到印有製造商為「Inspire Japan株式会社」，以及原產地為日本的紙盒，並供應予物流署。

明報記者

（疫情第三波）