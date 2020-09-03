外傭稱僱主要求檢測 中資員工：上司「鼓勵」

中環的香港大會堂為檢測中心之一，昨早11時許有3名外傭提早一小時到場等候，3人不願透露姓名，均向本報稱是僱主要求檢測。其中兩名外傭（圖）服務同一個家庭，該家庭有3名小孩，僱主擔心一旦染疫會影響小孩；其僱主目前在深圳，下周回港，希望回港前外傭先驗病毒，以保障家庭。

操普通話員工：不覺施壓 沒討論不參與後果

該檢測中心不乏上班族到來檢測，有港人說主動參與，想知道自己有否感染；也有多名中資銀行員工稱其公司或上司「鼓勵」參與檢測。操普通話的龔小姐於午飯前與同事到場，說公司「鼓勵」員工參與，同事間沒討論是否參加、不參加會否有後果等，不覺得公司施壓。另一中資銀行員工郭小姐完成檢測後，手持政府派發的口罩拍照「打卡」。她說上司「鼓勵」員工檢測，但沒硬性要求，並稱同事反應踴躍，逾九成人有意參加。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌於另一檢測中心沙田源禾路體育館擔任組長，他指前日一度只有約10人出席僅為下午1時的時段，其餘時間均很忙，而昨日參與率較首日高，開足10個攤位採樣。

（疫情第三波）