沒穿足裝備檢染疫屍兩宗 張竹君：本周再培訓食環工

3救護員亦要檢疫

張竹君說，按指引，處理「第1類」屍體的人員應穿保護衣、手套和口罩，若有飛濺物要戴防護罩；該5名食環署職員未有穿全套保護裝備，其中一人不適已送院，其餘4人送往檢疫中心。她又說，不明死因的死者或懷疑感染傳染病的死者，都要當「第2類」屍體處理。據衛生署、醫管局和食環署的處理屍體指引，處理第2類屍體時除要穿著處理第1類屍體的保護裝備，還要在保護衣外加膠圍裙。

該個案是近期第二宗類似事件，一名59歲男子（第4763宗）8月26日由救護車送往急症室搶救，同日離世，之後確診，有食環署屍體處理組職員其後投訴在不知情下處理該遺體，5名職員要檢疫14日。張竹君昨表示，由於近期出現兩次類似事件，已安排在周五再培訓食環署職員。

食環署表示，一直向屍體處理隊員工提供合適和足夠個人防護裝備，近期已多次提醒職員必須按指引穿保護裝備。醫管局稱，日後醫護會按風險評估決定是否為死者驗病毒，會將檢測結果通知食環署，若短時間內未能出結果，醫院及食環署會按「第2類」遺體方式處理。

（疫情第三波）