沒穿足裝備檢染疫屍兩宗 張竹君：本周再培訓食環工

【明報專訊】昨日確診的87歲老翁8月27日遺體送到殮房驗屍後始確診，食環署5名屍體處理隊隊員處理過遺體，但沒穿全套保護裝備，要檢疫，當中一人不適送院；消防處稱3名處理過該個案的救護人員要檢疫。該個案已是近期第二宗食環署職員處理確診者遺體時未有合適保護裝備，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱本周會為食環署職員再培訓。
3救護員亦要檢疫
張竹君說，按指引，處理「第1類」屍體的人員應穿保護衣、手套和口罩，若有飛濺物要戴防護罩；該5名食環署職員未有穿全套保護裝備，其中一人不適已送院，其餘4人送往檢疫中心。她又說，不明死因的死者或懷疑感染傳染病的死者，都要當「第2類」屍體處理。據衛生署、醫管局和食環署的處理屍體指引，處理第2類屍體時除要穿著處理第1類屍體的保護裝備，還要在保護衣外加膠圍裙。
該個案是近期第二宗類似事件，一名59歲男子（第4763宗）8月26日由救護車送往急症室搶救，同日離世，之後確診，有食環署屍體處理組職員其後投訴在不知情下處理該遺體，5名職員要檢疫14日。張竹君昨表示，由於近期出現兩次類似事件，已安排在周五再培訓食環署職員。
食環署表示，一直向屍體處理隊員工提供合適和足夠個人防護裝備，近期已多次提醒職員必須按指引穿保護裝備。醫管局稱，日後醫護會按風險評估決定是否為死者驗病毒，會將檢測結果通知食環署，若短時間內未能出結果，醫院及食環署會按「第2類」遺體方式處理。