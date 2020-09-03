8確診半數源頭不明 兩旺角維景同層1死

兩翁互不相識 等候回內地

新增的8宗個案沒有輸入個案，4宗與之前個案相關，4宗源頭不明，累計個案增至4831宗。4宗源頭不明個案包括兩名住在旺角維景酒店同一層的老翁，他們住在不同房間，不認識對方，其中一名70歲退休老翁（第4827宗）7月中由台灣抵港，在該酒店檢疫14日，其間兩次檢測呈陰性，檢疫後他繼續住在酒店等候通關回內地居住，平時有到彩虹邨探望母親及到旺角街市，至8月30日因咳嗽接受病毒檢測而確診。

另一名87歲老翁入住旺角維景酒店數月，亦是等候通關回內地，其間有到酒店附近用膳，至8月27日同住朋友發現老翁頭暈，凌晨召救護車將他送到廣華醫院急症室，當時他已昏迷，至凌晨1時39分離世。老翁有長期病，沒發燒等病徵，醫院沒為其驗病毒，食環署職員將遺體移送葵涌公眾殮房，驗屍時抽呼吸道樣本化驗才確診，食環署5名處理遺體的職員要檢疫。

張竹君：為該層員工10房住客檢驗

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，暫無證據顯示兩名確診者有關聯，要調查二人有否共用設施，不排除二人透過乘搭升降機或不經意接觸到等方式傳播病毒，會為該樓層員工及9至10間客房住客檢驗。近期有另外3名確診者報稱住旺角維景酒店，她說早前的個案居不同層，料與兩宗新個案無關。

另外兩宗源頭不明個案，一名61歲男子（第4824宗）在大圍做汽車維修，另一45歲男子（第4828宗）在迪士尼樂園做裝修。此外匡智梨木樹宿舍多2名院友及1名家屬確診，該群組共23人染疫。昨日是10日內第三次單位數確診，張竹君稱不明源頭個案比例仍高，難說疫情已受控。

旺角維景酒店表示，已暫停兩名確診者曾入住的樓層接收新住客，約5至6名員工會做病毒檢測，而早前確診個案曾入住的房間，已多次消毒才接收新客。

梁子超稱漏洞：應安排定點酒店檢疫

呼吸系統專科醫生梁子超認為，住在旺角維景酒店同層的兩名確診者很可能有關聯，估計是二人一同搭升降機、在走廊碰面等而傳染。他又說，本港容許強制檢疫者住在不同酒店，而有關酒店又繼續接收其他住客，是防疫漏洞，雖然理論上檢疫者不能出酒店房，但難以確保有足夠監察和執法，若他們在酒店及附近活動，或將病毒傳給其他住客，認為應安排檢疫者在定點酒店接受14日隔離檢疫。

明報記者

（疫情第三波）