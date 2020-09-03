5天80萬預約 全民驗「相當可能」延長一周

許樹昌：倘僅百萬人 或缺代表性

截至昨晚8時，累計79.8萬人網上登記檢測，約佔全港人口10.6%，較前日增12.4萬人，累計有27.8萬人接受檢測，已完成4.9萬個樣本病毒檢測。港府晚上新聞稿未公布是否有樣本呈陽性，僅指呈初步陽性的樣本會交衛生署公共衛生化驗服務處覆檢，確診個案會由衛生防護中心跟進並公布。昨午恆常疫情記者會時衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，未收到經檢測計劃驗出的陽性個案。

張竹君：未收到驗出陽性個案

早前多間社區檢測中心所有可供預約的時段爆滿，雖然港府昨增加中心可供預約名額，本報翻查網上預約系統，傍晚最少再有4間中心爆滿，包括秀茂坪、油塘、尚德和沙角社區會堂。

負責統籌計劃的公務員事務局長聶德權昨早接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時形容，預約數字穩步上升，會再觀察昨日情况，決定需否延長個別中心的檢測日期。

聶德權稱數據助推旅遊氣泡

就食衛局長陳肇始曾稱可做到500萬個檢測，聶德權昨指500萬是較早前數字，現時實驗室每天化驗能力約30萬個，但計劃並非達某個化驗數目方有效，不過愈多人參加，數據參考性愈高。聶續說，參與市民能「求一個安心」之餘亦助盡早結束疫情，有空間進一步放寬防疫措施。他稱早前已與其他地方商討「旅遊氣泡」或到內地是否要檢疫14日，說「如市民想出遊，無論去日本抑或內地，香港的疫情狀况是重要的，普及檢測可給數據去知道香港情况」，認為如有數據讓其他地方安心，推行會較易。

政府稱檢測中心垃圾非醫療廢物

不過政府專家顧問許樹昌在同一節目表示，70多萬人預約的人數不算太多。被問到若最終有約百萬人參加檢測，是否有足夠數據說服周邊地區香港疫情安全，他說「如果百多萬，未必有足夠代表性，愈多人參加愈好……如果數字有代表性，證明社區沒什麼隱形傳播，與周邊地區討論旅遊氣泡，別人較易信服」。

檢測中心產生的廢物處理惹關注。張竹君稱環保署就醫療廢物有定義，包括化驗所未經消毒廢物、人體和動物組織、傳染性物質、有血液的外科敷料、醫院隔離病房廢物等，但普通廢物都應包好和送到垃圾處理站。政府同日發新聞稿表示，根據衛生防護中心專家意見，從風險管理角度社區檢測中心內的廢物與一般家居廢物無異，不屬於醫療廢物，會提醒檢測中心主管及清潔承辦商按指引處理，包括廢物須妥善包裝在垃圾膠袋內等。

全民檢測至昨日共接獲122宗個案指個人資料被他人用於登記預約，當中68宗疑涉盜用他人個人資料，交警方處理。

（疫情第三波）