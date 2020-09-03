食肆擴張逢疫「失預算」 拍YouTube拓新市場

餐廳品牌MAMADAY在尖沙嘴及銅鑼灣有分店，今年5月底、即疫情第二波回穩後，在佐敦開第3間分店MAMADAY Studio。負責人王先生說，佐敦分店早在去年10、11月籌備，遇上疫情是「失了預算」，不過新店是咖啡店，禁晚市影響不大，反而受壓的是主打西餐的兩間舊店。

放寬晚十料增三四成生意

王先生說，舊店每天生意額逾半來自晚市，爆疫後無奈要裁減兼職人手，再申請政府保就業計劃及防疫抗疫基金，「（收支）先叫剛剛好平手」。他表示餐廳一向是9時「last order（最後落單）」，預料晚市放寬到10時生意可多三四成；又指過去兩星期餐廳人流比疫情嚴重時旺場。

拍片助宣傳：調人手蝕住做

疫下求存，王先生與生意伙伴開拓新市場，合作開了一個YouTube頻道「MAMADAY STUDIO」，拍攝生活題材短片，他說因為餐廳店面工作不多，故調動全職人手拍攝及剪輯影片；稱頻道是「蝕住做」，但可順道推廣餐廳，形容是一項長線投資。疫市開分店，王先生稱不會後悔此決定，「有危有機」，生意亦暫時可撐下去，認為相比起很多要結業的食肆，他們算幸運。

早前有專家建議食肆增加通風設備，王先生認為大品牌、連鎖店一定容易投資通風設備，但中型食肆如他的餐廳則要「計吓數」，商家要抉擇是否投資，冀換來更多客人光顧以掙回成本。

（疫情第三波）