健身業斥「遲來鬆綁」促賠償 按摩業未樂觀

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，政府准許健身室重開的消息「遲來很多日」，過去數月未曾有過健身室爆發群組，只是患者曾到訪健身室，政府卻要求停業，認為不公平。他說6至8月為業界旺季，比冬季收入多一至兩倍，形容「𠵱家已經玩完」，希望政府賠償。

指重開條件苛刻 收入難有起色

政府要求每個健身站、器械或器材最多容納4人，柯尊鼎形容條件苛刻，指本港寸金尺土，健身中心每次盡可能希望接待多些學員。他說業主不會因政府的營業要求而相應減租，現時的安排將令健身中心收入大減。

按摩業代表歡迎政府的決定，按摩業總會主席周鎮宇說，早前業界自行訂出的防疫指引，比政府指引更嚴謹，例如會讓按摩員穿上防護衣、手套；重開後業界會遵照更嚴厲的指引營運。他又認為按摩院一向有為客人分開房間，相信遵守政府規定不難。

在尖沙嘴營運一間約1萬呎按摩院的余靖浵表示，消息公布後收到不少客人查詢，不過部分表示因疫情仍嚴重，暫不會光顧，亦有員工早已轉行，人手減少。她估計重開後生意額只有正常的一半，未感樂觀。

「九成客walk-in」 限接預約客

按摩業籲按營運規模資助

周鎮宇表示，按摩院一向「九成客都係walk-in（未經預約）」，重開後只能招待預約客人，與業界營運情况有出入，但他們會配合政府，提醒客人預約。他希望重開後，政府能按實際情况調整重開條件。另外，周建議政府於下一輪補貼中，根據按摩院規模發資助，而非劃一金額。

（疫情第三波）