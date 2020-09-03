堂食准晚十 Gym按摩院跑道重開 周五起生效 夜店酒吧續關 業界斥不公

國慶煙花取消

另外，因應疫情持續，政府昨日宣布取消10月1日在維港舉行的國慶煙花匯演。

第三波疫情稍緩，政府上周五放寬食肆堂食至晚上9時及重開美容院和戲院等處所；昨再宣布本周五起堂食延長至晚上10時，但仍維持每枱兩人限制；健身中心及按摩院等亦有條件重開，但到相關處所時，除飲食或淋浴外須戴口罩（見表）。

食衛局長陳肇始被多次追問為何放寬晚市堂食至10時，以及為何只容許部分處所重開，她解釋市民抗疫大半年，「大家都很累」，放寬部分措施是希望市民保持身心健康。她並稱聽到市民聲音，由於不少打工仔遲下班，「可能覺得吃飯有點趕，所以稍為作少許放寬」，以回應市民訴求；又稱食肆晚市堂食時間愈長，感染風險愈大。

酒吧協會斥生意被持酒牌餐廳蠶食

香港酒吧業協會副主席錢雋永批評，政府仍限制酒吧不能重開的決定不公平，指酒吧生意被持有酒牌的餐廳蠶食，令業界十分憤怒。香港餐飲聯業協會會長黃家和預料晚市堂食放寬至10時可令生意增一成，又指確診數字一直下降，維持兩人一枱意義不大，若大家守規矩，四人一枱亦無不可。蘭桂坊集團主席盛智文認為，放寬晚市堂食至10時是好開始，讓食肆做兩輪生意，若可延長至11時更理想。

批發及零售界立法會議員邵家輝說，政府可主動接觸業界，商討重開安排，令業界在做足防疫情况下重新營運。

准划艇開羽毛球場

足球籃球場續關：多身體接觸

對於本周五只重開部分體育處所如羽毛球場，不包括足球及籃球場等，但又容許滑水及獨木舟等活動，民政事務局長徐英偉稱，體會到市民對做運動的地方有很大訴求，但要平衡感染風險，故籃球、足球及壁球等較多身體接觸的處所未能重開。他承認今次放寬的措施較嚴謹，期望完成普及社區檢測後，或9月中視乎當時疫情和確診數字，逐步開放更多體育處所。

梁子超：今次放寬問題不大

呼吸系統專科醫生梁子超認為，今次放寬措施問題不大，但擔心在健身中心的市民未必完全遵守防疫措施，建議市民若運動時戴口罩感不適，可減低運動量。中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，如未來一至兩星期內未有涉及食肆的爆發，食肆每枱人數可增至4名，但入座率不應逾半。

徐英偉稱疫下文件程序需時

粉嶺高球場獲短期續約

對於本周五可重開的體育設施包括高爾夫球場，徐英偉回應粉嶺高爾夫球場地契到期時指出，高球場與政府的契約於8月屆滿，但疫情下部分文件程序的處理時間較長，故給予短期延長契約，市民仍可到該球場打球。

明報記者

（疫情第三波）

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