1984年稱繁榮有賴三權分立 譚惠珠：未起草基本法

梁美芬06年稱港三權分立

張舉能08年判辭亦曾提及

譚惠珠當年在立法局會議上稱，「維持香港安定與繁榮，有賴法治、經濟和人民的行動自由，立法、司法、行政三權分立的政治架構」。資深大律師、基本法委員會委員莫樹聯2014年在研討會引用烏干達最高法院的判辭，指憲法實行行政、立法及司法三權分立，任何議院通過的法律「如果會束縛司法機構的手，讓他們不能發揮施行公義的作用，就是違背了憲法」。基委會委員梁美芬在2006年以香港專業及資深行政人員協會名義，發出一份有關政制的建議書，其中提到「香港憲制上有三權分立，相互制衡的功能」。

時任上訴庭法官張舉能在2008年一宗案件中頒下的判辭指出，基本法詮釋不應破壞英國傳統普通法下三權分立原則。

時任律政司長袁國強2014年稱，每個政府由行政、立法和司法機構組成，「這亦是西方國家常說的三權分立，正正是這三方面分開、獨立行使他們的職權」；翌年，他說學界對三權分立的說法有不同意見，指「separation of powers」多翻譯為三權分立，但法官說時的重點是司法獨立。