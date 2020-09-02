教局刪終院法官「三權分立」簡報 楊潤雄：課本述港體制要「回到基本法」

稱年前已刪 更新屬恆常工作

教育局回覆表示，不時把舊檔案移除或更新屬局方恆常工作，有關簡報重點指出根據《基本法》，香港特別行政區享有司法獨立。該局稱，特首昨日已清楚指出香港沒有「三權分立」；教育局長亦已公開回應，特區享有獨立的司法權，稱這與上述簡報的重點沒有出入。

陳兆愷法官的簡報共有27頁，談及基本法的作用、性質及重要條文等。在談及權力分立的一頁，陳官稱這可「避免權力集中，容易引致濫用權力」。

教育局長楊潤雄昨分別在多個電台節目續談教科書刪改「三權分立」一事，他指局方的學者為通識教科書提供專業意見，「最重要是配合課程及內容要真實」，稱有關「三權分立」的事實陳述需回歸《基本法》第2條及作解釋，認為如需在課本中陳述香港的政治體制，不要只用「三權分立」這簡單四字，稱可能會導致學生誤解。他說，基本法清楚列明行政、司法和立法機關的權力和職能，「學生問的時候，要回到基本法解釋，每個機關所負責的工作」。

楊潤雄重申，當局沒否認香港有獨立的司法權，全國人大亦授權香港享有高度自治、有行政管理權及立法權，且是以特首帶領的政治體制。

因「中央不喜歡」 陳文敏嘆可悲

公民黨法律界議員郭榮鏗昨稱，新版教科書刪去或修改三權分立內容屬「政治舉措」，指過往各級法院、學者與法律界一直秉持三權分立的原則。

港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏稱對楊潤雄等官員的說法感到「可悲」，「因為中央不喜歡『三權分立』這字眼，明明整個基本法都是說三權分立，都不可以講」，教育亦要考慮「政治正確」。