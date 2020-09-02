林鄭：三權互制衡 非跟中央分權 稱港沒三權分立 陳文敏批混淆概念：沒一方可凌駕

她說，過往公眾對此議題錯誤理解，今屆政府要正本清源、撥亂反正，「正確的說話要有膽量說出來」。

郭榮鏗批不尊重港司法

香港大學法律學院教授陳文敏批評，林太將不同的概念混淆，《基本法》雖無寫明「三權分立」，但將三權分開在不同架構，之間存在互相制衡的關係，不存在有一方具凌駕性。法律界立法會議員郭榮鏗稱，「三權分立」是普通法背後的重要憲制原則，批評林太言論可笑、不尊重本港的司法機關，情况與早前有關基本法第22條風波類似，「過去的理解與今日的理解是南轅北轍」。

指三權透過特首向中央負責

林鄭月娥昨日在出席行政會議前表示，香港的憲制制度不容含糊，這次教育局說清楚，值得認同和讚賞。她指行政主導的核心是行政長官，特首同時是行政機關和特區的首長，職權包括依照法定程序任免各級法院法官，「如果香港的司法機關是完全不受制於這個政治體制，就不存在特別行政區行政長官有這個功能」。她又稱，最終行政、立法、司法3個機關要透過特首向中央政府負責。

陳：行政主導非凌駕立法司法

陳文敏向本報表示，香港法院過去有判決，指出行政、立法、司法機關各自有權力，互相監察。他解釋，「三權分立」不同於中央分權，後者涉及中央與地方關係，與三權分立完全無關，特首向中央負責不等於三權都要向中央負責，批評林太將「政治ABC撈亂」。

陳續稱，特首作為香港最高領導人，在基本法架構下也要向特區負責，也要向立法會負責，如向立法會作《施政報告》，立法會亦有權審核《財政預算案》，而不是「調轉」（立法會向特首負責）。他稱，司法機關是獨立運作，不能說特首委任法官，法官就是向她負責，基本法沒提到特首可以對司法「指指點點」。他又指基本法內沒有說「行政主導」，但管治上由行政主導不受爭議，如政府推行政策，但不是凌駕立法會和司法機關。

譚惠珠：行政主導三權分工

基本法委員會副主任譚惠珠回覆本報說，香港特區的政治體制是「行政長官負責制」，基本法列明向中央、特區負責的只有特首，整個政治體制都由特首領導，「香港政治體制是行政主導，而行政、立法機構互相配合、互相制衡，司法獨立」，由權力分配、具體運作都是行政主導，如基本法第72條（二）列明，政府提出的議案須優先列入立法會議程；法官委任權在特首，但特首不會干預法官審判。她強調，特區內是「三權分工」而非「三權分立」，至今大家仍有誤解，證明基本法宣傳不足。

梁美芬：無人可凌駕司法機關權力

基本法委員會委員梁美芬舉例，行會成員同時可以是立法會議員，在一國兩制下三權不是「分立」而是「互相制衡」，人大常委會有最終話語權，在司法上對基本法有最終解釋權；行政上有行政指令權；立法上有發還權。她認為，法官是由特首委任，但不是向特首負責，無人可凌駕司法機關的權力，舉例市民可就政府的決定向法庭提出司法覆核。

終審法院首席法官馬道立2014年說「基本法清楚訂明立法、行政、司法機關三權分立的原則」，本報就林太「香港沒有三權分立」論向馬道立查詢，司法機構回覆稱不評論。

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