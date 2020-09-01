楊潤雄：港沒「三權分立」 須在教科書說出

回應通識書刪改內容

楊：回歸前後亦無 是事實陳述

本報早前報道，來自6出版社的8套高中通識書，經教育局審閱後作修改，書中原有「三權分立」內容被刪去或更改；部分書的遊行示威、六四集會課文、圖片篇幅被刪。楊潤雄昨稱，以往通識書沒經審閱，不能評論能否用當時標準，與修訂後比較，「大家不要針對以前有這樣、沒有那樣」。他說，有課本仍提及六四，教育局提供的諮詢不是某些規定內容有或無，指出版社具彈性，不過基本觀念如三權分立，「是事實陳述」，稱回歸前後也沒有三權分立。

楊回應英文提問時說，局方修訂非政治審查（political screening），又指樂見（happy to see）現在的教科書有更精準的內容。

梁家傑：基本法多項條文為監察政府 洗腦下一代信「一權獨大」

基本法條文上沒有列明「三權分立」，但也沒說到「行政主導」或「超然」。公民黨主席梁家傑批評楊潤雄說法錯誤、帶「政治目的」，「將三權分立抹掉，變成一權獨大」。他說，基本法雖無寫明三權分立，但多項條文的精神及用意均是為了監察政府。梁舉例說，終院首席法官的任命必須通過立法會，而非由特首直接委任，足以顯示立法、司法、行政三權之間「分庭抗禮」，互相制衡。他批評港府肆無忌憚任意改寫事實，「連7．21都可以改寫」，質疑楊為了「洗腦」，令下一代相信香港是奉行「一權獨大」。

葉劉：港司法獨立 三權分立另概念 教科書寫得不好 贊同糾正

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，本港從沒有「三權分立」的觀點，她早已撰文提出，認同楊局長所言正確，「回歸前是港督主持立法局，回歸後則奉行行政主導，哪裏有三權分立？」她說，香港有司法獨立，三權分立是另一概念，全球只有美國將此寫入憲法，「連英國都無」。她承認多數人均以為本港有三權分立，批評以往教科書「寫得不好」，「我寫字樓有啲30歲左右同事都以為有」，故贊同教育局此刻糾正，「如果唔係下一代都會誤會」。

終審法院首席法官馬道立2014年稱《基本法》清楚訂明立法、行政、司法機關三權分立的原則。2015年時任中聯辦主任張曉明指本港從沒三權分立，特首超然於三權之上。而早於2008年，當時主管港澳事務的時任國家副主席習近平訪港，亦曾提到香港「行政、立法、司法三個機構互相理解，互相支持」，該番「三權合作」論一度引發議論。