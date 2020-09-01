浸大研警示系統 曾接觸者確診即提醒

兩模式追蹤：逼留場地 人與人接觸

浸大計算機科學系副系主任徐建良稱，傳統的密切接觸者追蹤依靠人手及患者記憶，若雙方互不相識就難以追蹤。新系統以兩種模式追蹤，一種是「場地對人」，用戶到訪一個地點時，掃描場地對應的二維碼作紀錄；另一種是 「人對人」模式，若兩個用戶在兩米距離範圍內一起停留超過15分鐘，雙方手機會通過藍牙交換匿名編碼，並保存在各自手機數據庫中。

徐建良稱，當有用戶確診後主動通報系統，系統會發出風險警示予過去14天曾到訪同一場地、或與其近距離接觸的其他用戶，讓他們能盡快採取相應措施例如做病毒測試。

用戶不需交個人資料 需靠確診者主動呈報

徐解釋，這種設計為「分散式」，即用戶不需向系統呈交任何個人資料，他們到訪地點及接觸者資料只會存於自己手機，不用存放在中央系統，以保障個人私隱。不過他承認，若用戶數量少，或用戶不呈報自己確診，系統未必有效追蹤密切接觸者。

浸大副校長郭毅可稱，新學年將會供浸大師生自願試用系統的「場地對人」模式，首階段在校內較多人的場所如食堂、會議室、圖書館等設二維碼；至於「人對人」模式則涉藍牙技術，需由政府機構在應用程式網上平台上架，暫未能試用。郭說大眾對追蹤應用程式相對敏感，故試用階段除測試系統穩定，亦會評估用家接受程度。

至於政府早前表示招標開發「感染風險通知」應用程式，郭毅可說政府承辦商開發的應用程式跟浸大的運作原理及方向一致，又稱浸大與政府溝通，會與承辦商有合作。

明報記者

（疫情第三波）