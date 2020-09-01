新居屋料「減價」 房委委員：或五九折

綠置居恢復揀樓 85%缺席

另外，房委會昨日開始有限度恢復今期綠置居揀樓程序，涉及柴灣蝶翠苑及青衣青富苑兩個新項目，以及14個長沙灣麗翠苑的回收重售單位。房委會昨日邀請約240名申請者到場揀樓，最終35人出席，缺席率達85%。房委會表示，昨有26單位獲選購，至今共售出576個單位，將於明日的下次選樓日再邀請240名申請者揀樓。

居屋售價方面，房委會預計於9月確定最終折扣率和平均售價。根據房委會資助房屋小組6月通過的特別安排，房委會在取得今年4至6月非業主住戶月入中位數後，再確定今期居屋最終折扣率和平均售價，若入息數字下跌，折扣率將上調（即平均售價下調）；但若入息上升，房委會將不會下調折扣率（即不會上調平均售價）。

原六三折 將按入息數據調整

今期居屋涉及4個全新屋苑，包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑共7047伙，實用面積278至614平方呎，但受疫情及經濟不景影響，本港家庭或面對入息減少的壓力，今期居屋暫以臨時折扣率、即市價六三折定價，單位售價由123萬至513萬元。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，雖然統計處昨公布的是第二季家庭住戶而不是非業主住戶的入息中位數，但亦具參考價值，反映住戶第二季收入下跌的趨勢，預料今期居屋將調低平均售價，即「減價」出售，估計折扣率將由原先的市價六三折，調高至市價五九折或六折。

（疫情第三波）