次期保就業 首日5.2萬僱主申請

首期580舉報 涉炒人減薪

政策創新與統籌辦事處稱，至今獲批第一期補貼的僱主近15萬，涉及447億元。截至上周五，保就業計劃秘書處收到580宗舉報，主要涉及無理辭退員工、減薪等；計劃代理人至今抽查逾340個僱主，其中已到逾140間承諾受薪僱員人數為零的「0人公司」實地視察，佔全部「0人公司」的三分之一。

申請僱主較首期首日增24%

第二期保就業計劃首日接獲近5.2萬名僱主申請，其中96%曾申請第一期計劃；與第一期計劃首日接獲僱主申請超過4.1萬宗比較，昨日的僱主申請增加約24%。

商會：12月未復常恐捱唔住

中小企業聯合會會長麥美儀表示，中小企多會申請第二期，她稱部分行業如美容業，僱主在疫情下零收入，只將政府補貼給員工，變相「五折支薪」，形容是「無奈」。她稱第二期的補貼期是9至11月，擔心若疫情延至12月而未能回復正常，部分中小企或「捱唔住」。

政府點名百佳和惠康兩間連鎖超市，若申請第二期計劃，在補貼期間須減價或向弱勢社群提供超市券，創新辦稱已分別與兩大超市代表會面。百佳發言人稱，仍在研究計劃條款要求及執行細節，初步與社福機構探討援助方向，至於向顧客減價的要求，尚在研究方案細節。惠康在截稿前未有回應。

國泰航空在第一期計劃獲補貼近4.6億元，有傳國泰不會申請第二期計劃並會大規模裁員，國泰沒正面回應，稱會仔細研究第二期計劃，詳加考慮。

（疫情第三波）