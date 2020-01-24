家庭月入中位數2.55萬 按季跌9% 幅度相若SARS時 學者：保就業作用有限料續跌

掙6000以下家庭數目飈

政府統計處公布今年4至6月的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，本港第二季勞動人口為386.11萬，較第一季388.22萬減少2.11萬，跌幅約0.5%；勞動人口參與率59.4%，較第一季減少0.1個百分點。

收入方面，報告顯示第二季家庭住戶每月入息中位數為2.55萬元，按季下跌8.9%，亦是自2016年第四季（2.5萬元）以來最低；按每月入息劃分，低收入家庭住戶數目上升，當中以月入4000至5999元組別增加最多達25%，4000元以下住戶數目增加15.9%；月入10萬元或以上家庭則減少2.73萬戶（見表）。

在疫情影響下，第一季打工仔收入逆市上升，每月就業收入中位數為2萬元，按季增加1000元，但昨日公布的第二季則重回1.9萬元水平。各行業中以「專業人員」的平均人工最高，月入中位數為5萬元，與第一季相同；其次是「經理及行政級人員」，月入中位數4.3萬元，按季減3100元。至於「零售、住宿及膳食服務」月入中位數為1.3萬元，按季少1000元。

中大商學院高級講師李兆波認為，本港第二季疫情一度放緩，惟經濟下行之勢已形成，形勢較SARS及金融風暴更為嚴峻，政府雖推出保就業等措施，但只能穩定失業率，不少打工仔被迫放無薪假及減薪，以致收入大減，認為相關紓困措施作用有限，並非神仙棒。

髮廊合伙人收入剩兩成

髮型屋在疫情下毋須停業，髮型師Brian稱已算幸運，舖頭仍可營業，只是收入大減，屬合伙人的他曾在出糧後要「倒貼」作舖頭支出，收入只餘疫情前兩成，不足1萬元，疫情稍緩時其收入亦未能回復以往水平。疫情期間Brian正籌備婚禮，有大量必要開支，「心情好困擾，唔係無晒錢，係前景好徬徨」，積蓄都花在婚禮，太太曾提議斷供基金以減少日常開支，最終他們決定減少部分婚禮的不必要開支。

調查：逾半家庭收入減

另外，中大亞太研究所於8月20至26日進行一項調查，以電話訪問717名18歲以上香港市民，53.7%表示家庭收入因疫情減少，較6月份調查上升8.1個百分點；表示沒有減少的佔42.1%，較6月份調查下跌9.9個百分點。此外，74%受訪者擔心或非常擔心香港會經濟蕭條，與6月份的調查結果分別不大。

明報記者

（疫情第三波）