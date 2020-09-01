確診重返單位數 張竹君：不代表受控

繁殖率跌至6月水平 增9宗2源頭不明

新增9宗確診中，兩宗屬輸入個案，包括一名菲傭及一名來自埃塞俄比亞的機師，累計升至4810宗確診及1宗疑似個案，另少於10宗初步確診。匡智梨木樹宿舍再多一名66歲女院友確診，累計有19宗個案。

7宗本地個案中，兩宗源頭不明，包括8月29日因不適到屯門醫院求醫並入住內科病房、同晚初步確診的31歲孕婦。她已懷孕39周，與胎兒情况穩定，丈夫及孩子須檢疫。張竹君表示，孕婦住在元朗大旗嶺，潛伏期多數在家，沒高危因素，8月28日曾到元朗容鳳書母嬰健康院產檢，經追蹤後沒發現密切接觸者。醫管局總行政經理庾慧玲表示，與她同病格10名女病人包括一名孕婦，均對檢測呈陰性。

另一源頭不明患者為住在荃灣滿樂大廈從心樓的75歲男子，在太子道西一間廠房任職雜工，8月21日已病發，僱主需檢疫。張竹君指該病人「暈暈哋」，暫只能透過其家人了解行蹤，知悉他除了上班有外出用膳，其餘主要留家。

一名59歲男子8月26日送院死亡後初步確診，始揭發長子及任職foodpanda外賣員的妻子染疫，次子則驗出抗體。張竹君說次子8月10日起不適，可能較早病發，在灣仔稅務大樓上班，會向同層工作的人派樣本樽檢測。翻查資料，商經局7月24日曾指一名在稅務大樓40樓工作的創意香港文書及秘書職系人員初步確診。

昨確診再回落至單位數，張竹君說希望能保持趨勢，但相信會透過普及社區檢測找出一些確診。至於能否再放寬堂食，她說確診數字每日有上落，且仍有源頭不明，單日單位數確診並不代表疫情已受控。

氣促病人初步確診 兩醫護須檢疫

另外，前日下午約5時一名64歲男病人因氣促及發燒到博愛醫院急症室，當時血含氧量較低，需接受高濃度氧氣，其後入住內科隔離病房，昨凌晨初步確診，其後轉送瑪嘉烈醫院深切治療部，目前危殆。庾慧玲說兩名醫護因沒穿合適防護裝備，被列作密切接觸者須檢疫，其中病人服務助理為病人更衣並準備照X光，有戴外科口罩、面罩及穿袍，但沒戴N95，放射治療師為病人照X光時只戴N95。

（疫情第三波）