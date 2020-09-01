未住驛站辱罵醫護 8跨境司機失檢疫豁免

本港運輸署表示，目前約1.2萬名跨境貨車司機獲豁免檢疫。至於多少人被內地取消資格、如何跟進違規個案，該署着記者向內地相關部門查詢。

深圳市人民政府口岸辦公室表示，取消資格的8名司機中，6人入境後未按規定往指定司機服務驛站居住；1人在深圳灣口岸接受採樣時不遵守秩序，辱罵醫務人員並有暴力行為；1人經文錦渡口岸入境後沒按規定停放貨車，前往餐廳用膳。該辦公室稱，3間香港運輸貨運公司和一間廣東連州貨運公司，因有多名跨境司機違規受嚴重警告，旗下其他司機豁免檢疫資格亦受影響。

業界：沒上訴機制 對司機不公

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，知悉有跨境貨車司機因違規而遭內地「DQ」，但不知是否屬永久DQ，又批評沒上訴機制，對司機不公平。據其了解，有司機在內地採樣檢測，因「好痛」而踢到醫護，其後遭DQ。他說有運輸公司因旗下數名司機遭DQ，牽連同公司10多名司機需「停賽」。

葵青貨櫃碼頭早前爆疫，運房局宣布今起為碼頭指定前線員工定期檢測，涉1200人，包括需在貨船工作或需接觸貨船船員的岸邊裝卸工人、操作組長、船位策劃員及保安及安全主任，檢測屬自願性質，因應衛生部門建議，初期每7日檢測一次。

（疫情第三波）